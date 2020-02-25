Дмитрий Язов: Руста послали на Красную площадь, чтобы дискредитировать наше военное руководство. Может быть, даже по договоренности с Горбачевым

25.02.2020, 13:54, Новости дня


Часть I. Цитаты из интервью:

Под Москвой Жуков мог расходовать в сутки только 11 тысяч боеприпасов на километр фронта.

Заговор военных был: Тухачевский сам в этом признался в письме Сталину.

В ставке Гитлера был наш человек. Покруче Штирлица…


Часть II. Цитаты из интервью:

Скорее всего, агентом влияния был Яковлев, а уж он, в свою очередь, агитировал Горбачева.

На следующий день после моего ареста маршал Шапошников – новый министр обороны – пришел нашу квартиру смотреть.

Сталин – гений. Однозначно!

«В гостях у Дмитрия Гордона». Дмитрий Язов. 1/2 (2008)

2013-06-05

Интервью Дмитрия Гордона с экс-министром обороны СССР маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым в двух частях. Часть 1. 2008 год.
http://gordonua.com/
https://www.facebook.com/gordondmitry
http://vk.com/gordondmitry
https://twitter.com/dmitry_gordon. Интервью 2008 года. Части I-II.

«В гостях у Дмитрия Гордона». Дмитрий Язов. 2/2 (2008)

2013-06-05

Интервью Дмитрия Гордона с экс-министром обороны СССР маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым в двух частях. Часть 2. 2008 год.
http://gordonua.com/
https://www.facebook.com/gordondmitry
http://vk.com/gordondmitry
https://twitter.com/dmitry_gordon. Интервью 2008 года. Части I-II.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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