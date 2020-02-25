Казахстанский активист умер в СИЗО

25.02.2020, 13:52, Новости дня

Власти Казахстана сообщили, что антиправительственный активист скончался в СИЗО, но отвергли подозрения в применении насилия.

МВД заявило, что Дулат Агадил, которому было чуть больше 40 лет, скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности в камере в Нур-Султане, куда он был помещен вечером в понедельник.

Агадил принимал участие в серии антиправительственных протестов в прошлом году и арестовывался по меньшей мере дважды.

В заявлении МВД говорится, что полиция арестовала его снова, после того как он не явился на допрос по обвинениям в неуважении к суду и оскорблении судьи.



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