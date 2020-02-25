На украинской полярной станции выпал красный снег

25.02.2020, 13:51, Новости дня

На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» выпал красный снег, сообщило министерство образования Украины.

Цвет снегу придали микроскопические снежные водоросли Chlamydomonas nivalis, создающие споры, которые не боятся низких температур, передает РИА «Новости».

Они начинают расти тогда, когда улучшается погода. У клеток кроме зеленого пигмента хлорофилла есть красный каротиновый слой, который окрашивает снег.

«Через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного цвета и быстрее тает», – отметили в ведомстве. Подобное явление можно видеть в Арктике и в Альпах.

В ноябре 2019 года в осадочных породах на территории Якутии нашли первые водные грибы, которые готовились к выходу на сушу.



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