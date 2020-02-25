Кремль отреагировал на сведения о возможном разрыве нефтяного союза с Эр-Риядом

25.02.2020, 13:51, Новости дня

Пока никаких решений по ОПЕК+ российской стороны не принималось, продолжается обсуждение новых предложений в рамках формата с партнерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь пока нет новостей, работа с нашими партнерами продолжается. Решений пока не принималось», – передает его слова РИА «Новости».

Так он прокомментировал заявления СМИ о том, что в Саудовской Аравии задумались о выходе из союза с Россией по добыче нефти.

Газета ВЗГЛЯД в начале февраля писала о том, как пострадал мировой нефтяной рынок из-за коронавируса.



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