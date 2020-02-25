Мнение: Выбираем самых популярных «принцесс с картин»

25.02.2020, 13:49, Разное

На днях я рассказала, какие картины с прекрасными дамами в кринолинах завораживали меня в детстве, теперь мне кажется, уместно собрать картины из ваших комментариев в едином посте (плюс из фейсбука много картинок).

Причем люди такие хорошие слова написали про эти картины и свои детские эмоции, что мне захотелось это собрать в более красивом виде. Очень трогательно потому что. И очень четко эти ваши слова показывают, насколько важно показывать в детстве детям совершенство. Потому что это именно тот возраст, когда это запомнится на всю жизнь.

Александр Брюллов. "Портрет Н.Н. Гончаровой"



Наталья Николаевна Пушкина на той брюлловской акварели. С фероньеркой во лбу, с кружевной бертой вкруг алебастровых плеч, с невозможной талией.

Моей главной "принцессой" (а принцессевость, как известно, определяется платьем), была Наталья Николаевна Пушкина с той брюлловской акварели – фероньерка, берта, талия ниважжможная, причёска, ах. В школьном кабинете висела рядом с невзрачным супругом, ага.

О да, самая принцессовая принцесса моего детства

Моя принцесса!

Самая самая из моего детства

Наталья Николаевна Гончарова. Смотрела с открытым ртом.

А ПРИКРЕПЛЮ-КА Я В КОНЦЕ ГОЛОСОВАЛКУ

К. Брюллов. "Всадница".



Репродукция восхищала меня в детстве, висела у тети в комнате, каждый раз приходя в гости, я смотрела на нее — и не было никого прекраснее.

У бабушки в летней кухне висела. Я в восемь хотела быть, как девочка на террасе. Мне нужны были локоны, пышное платье и панталончики. Как я этой девочке завидовала. Ещё и мама на лошади! (Не знала, что это сестра)

А мне в детстве очень нравилась Всадница Брюллова. Не принцесса, но все же…

Как это не принцесса! Самая всамделишная, подтверждаю!

А мне даже больше нравилась чернявая яркая девочка, и не сама даже всадница, а как-то "вот это вот все" вместе, что там

О, я как раз хотела ее назвать. У нас был большой металлический поднос с этой репродукцией и я очень любила его в детстве разглядывать. Конечно, сейчас я бы сама не купила такой поднос, а повесила бы репродукцию на стену. Но в детстве поднос был самой моей любимой вещью в доме, а Всадница — любимой принцессой.

Я восхищалась ею! и по осанке и по лицу она мне казалась настоящей принцессой!

Всадница — все равно номер 1.

Тут прекрасно всё- и женщина, и наряд, и горячий конь

В. Васнецов. "Три царевны подземного царства".



Дамы с огоньковских репродукций: "Три царевны подземного царства" Васнецова (прочитала сейчас, что это Золотая, Медная и Угольная; а я их воспринимала как Утро, День и Ночь)

В детстве целый сказочный мир был из репродукций Васнецова ( формат открыток в папочке)

А меня в детстве завораживала картина Васнецова "Три царевны подземного царства". В обоих вариантах — и этом и там, где нет злодеев с ножом. Тут целых три принцессы, причем как по сказочной традиции — первые две нарядные и явно недобрые, а младшая — скормница и, наверно, умницаю Я про этих царевен сама всякие сказочные сюжеты сочиняла

Т. Гейнсборо. "Дама в голубом" (Герцогиня де Бофор).



Восхищалась этим портретом.

С детства любил постоять перед ней в Эрмитаже

Мне она тоже очень нравится. Когда я наконец-то попала в Эрмитаж, сфотографировалась рядом с ней. Нежное лицо у дамы.

Дама в голубом Гейнсборо. У бабушки с дедушкой висел плакат

Герцогиня де Бофор, ясен прекрасен

В. Боровиковский. "Мария Лопухина"



Я в детстве хулиганкой была, поэтому принцессы меня не особенно волновали. Но вот этот портрет очень нравился

Вот тоже о ней хотела написать. она мне неземной красавицей казалась всегда.

Портрет Лопухиной мне казался изображением самой красивой женщины, наверное потому, что очень люблю такой тип красоты как у Венеры Боттичелли. Не принцесса, жаль.

Лопухину любила т.к. мне казалось что она похожа на мою маму.

Незабываемая

Вот. И моя тоже она.

М. Врубель. "Царевна-Лебедь"



Глаза у неё невозможные.

Царевна лебедь меня восхищала. Волшебная красавица, репродукция была в учебнике по литературе кажется.

Меня она с одной стороны завораживала и пугала одновременно.

Царевна лебедь Врубеля. Глаза у неё невозможные.

"Неизвестная" Крамского



Не знаю, можно ли Неизвестную Крамского назвать принцессой — но у нас эта репродукция висела на даче. И мама мне рассказывала, что на самом деле это грузинская княжна

И у нас "Неизвестная" висела, и казалась мне сказочной красавицей.

Да, Неизвестная Крамского у моей бабушки была, я много на нее смотрела

Да! Увидела в художественном альбоме и в 6 лет подумала, что красивее не может быть никого

А самый любимый портрет был Неизвестная, Крамского, у родственников был постер, их по тем временам называли репродукцией. У нас на деревне было модно иметь по одной репродукции на дом как показатель культурности. У нас была "Алёнушка" Васнецова, но она за принцессу никак не проходила. У соседей с лева была "Девочка с персиками" а с права "три богатыря" В остальном только книжные иллюстрации и репродукции на последних страницах учебника литературы.

Банально, но портрет Софьи Крамской

Д. Веласкес. "Менины".



Инфанта Маргарита и её платье. Мечта детства. Меня особо завораживала конструкция юбки. Сложно представить меня в детском саду в таком наряде, но эти мысли были всерьёз, чем очень озадачивали моих замечательных родителей.

Эту картину рассматривала в детстве, для меня она, Маргарита, настоящая принцесса — осанка, лицо, одеяние, подобострастие окружающих!

Моя любимая картина про принцесс — Менины

Ф. Винтерхальтер. "Императрица Сиси"



Хоть я всегда считала, что без короны — не принцесса, но здесь она такая неземная и прекрасная! Самая настоящая!

У нас была куча книг по искусству, но мне красивее все казалась репродукция из Истории моды — портрет императрицы Елизаветы Винтерхальтера

Бронзино. Портрет Элеоноры Толедской с сыном



У меня в детстве был трехтомник мировой живописи, и обожала я Элеонору Толедскую

"Смолянки" Левицкого



У меня тоже календарь сыграл роль: всех принцесс рисовала в таких платьях как на девушке справа ("Екатерина Хрущева и Екатерина Хованская")

Вот эта моя любимая была — портрет Е.И. Нелидовой Левицкого

Ренуар. "Портрет Жанны Самари".



Восхищалась в детстве Жанной Самари Ренуара. Казалась самой прекрасной в мире женщиной. Сегодня недалеко от этого ушла.

Ренуар. Другой портрет Жанны Самари



Про Жанну Самари с картины Ренуара, там, где она в длинном платье, в полный рост, сразу вспомнила, когда этот пост прочла. В детстве мечтала о том, что когда у меня будет свадьба, буду в таком именно платье.

В. Боровиковский. "Лизынька и Дашинька"



Любимые "Лизынька и Дашинька" Боровиковского. Не то чтобы принцессы, но для меня тогда – да.

Васнецов. Иван-царевич на сером волке



Мне было года 4, когда мама повела меня в мой первый музей — "Домик Васнецова". Практически, все картины я видела на иллюстрациях, но в музее они поразили размером и красками, особенно Иван-царевич на сером волке. Потом было много музеев и картин, от которых глаз не отвести, но эта как гвоздём забита.

Федотов. Портрет Жданович за фортепьяно



Рафаэль. Донна Велата



Кранах. Портрет Сивиллы Клевской



Маркграфиня Ута



Рогир ван дер Вейден (мастерская). Неизвестная (Лондон)



На обложке книги была. Скорее завораживала, чем прям нравилась.

Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме



Мне она казалась как минимум русской царевной в огромной золотой короне. Была разочарована, узнав потом, что это , скорей всего, маскарадный костюм.

Неизвестный художник. Портрет Анастасии Нарышкиной с детьми Александрой и Татьяной,



А тут платья и прически фантастические. У тети был альбом репродукций "Эрмитаж". Когда я в детстве его рассмартивала, над этой картиной зависала надолго, представляла, что это королева, а я одна из маленьких принцесс около нее.

В. Гау. "Портрет Н.Н. Гончаровой"



Очень люблю все портреты Натальи Николаевны его работы. Но особенно этот

И. Макаров. Портрет Н. Гончаровой



Джорджоне. "Юдифь"



В 10 или 11 лет я впервые была в Ленинграде. В эрмитаже меня больше всего поразила Юдифь Джорджоне. Настолько, что я упросила родителей купить мне репродукцию (постер?), сама довезла скрученный в трубочку лист до дома и прикрепила к стене над кроватью. Там Юдифь и висела много лет.

У меня висела репродукция с Юдифью Джорджоне из Эрмитажа. Не принцесса, допустим… Но одному принцу она зато показала всю силу своего таланта

Федотов. Сватовство майора



"Сватовство майора", Федотова, затмевало всех прЫнцесс:))))) Там к кружевам еще ж и усы прилагались

Россетти. Леди Лилит



Карло Кривелли. Мария Магдалина



эта лукавая святая работы Карло Кривелли, просто завораживала в детстве

Иван Макаров. Лиза и Наташа Араповы.



«Девочки-сестры» И.К.Макарова в детстве казались прекрасными невозможно, в их сказочных голубых платьицах

Леонардо да Винчи. Дама с горностаем



Карл Брюллов. Итальянский зной



Очень долго висел календарь с Брюлловым, пока его не заменили разные Криденсы и Цеппелины.

Обожаю эту картину с детства

Серов. Зинаида Юсупова



В Русском музее очень нравился портрет Зинаиды Юсуповой (Серов). Специально лицо крупно взял. Божественной красоты женщина. На Ирину Алфёрову похожа

Леонардо да Винчи. Прекрасная Ферроньера



Дама с единорогом (гобелен)



В журнале Юный художник была статья про эти гобелены… с тех пор

Лиотар. "Шоколадница"



Брюллов. Портрет Юлии Самойловой, удаляющейся с бала



етицкий журнал Огонек как единственный истошник 🙂 а шо было делать? Выбора не было вообще, от слова "совсем", если ты не в столицах живешь или же туда не ездишь с родителями по культурной миссии, с толком, с чувством, с расстановкой, а не их отэтовот "быстро в командировку, утвердить в Инстанции Бумаги и сапогов схватить-выстоять-купить-привезти". И — вот! "Портрет Самойловой".

Д. Веласкес. Портрет Изабеллы Бурбонской



В детстве не помню, а попозже мне очень всегда нравился портрет Изабеллы Бурбонской, жены Филиппа 4-го Испанского (работы Веласкеса).

А. Малюков. Портрет Александры Федоровны



Левицкий. Урсула Мнишек



К. Робертсон. Дети с попугаем



Вот воплощение принце-принцессинского в моем детстве. Эрмитажные "Дети с попугаем" Кристины Робертсон

Йос ван Клеве. Портрет Элеоноры Австрийской



С. Ангиссола. Неизвестная (Эрмитаж)



У меня всю жизнь два любимых женских портрета: та же Рубенсова "Камеристка" в Эрмитаже и — тоже в Эрмитаже — работа Софонисбы Ангвиссолы

Рафаэль. Doña Isabel de Requesens y Enríquez de Cardona-Anglesola



У моей учительницы музыки был альбом Рафаэля, и там я увидела "Портрет Иоанны Арагонской".Не знала, кто она такая, и что такое Арагон, но была потрясена красотой лица.

Рокотов. Струйская



Как ни банально, вот. Она мне казалась невероятно красивой.

Гейнсборо. Дочери художника охотятся за бабочками



Мурильо. Иммакулата



Б. Уэст. "Венера, утешающая Амура, ужаленного пчелой"



Хотя не очень принцессинское, но зависала я над ней дольше всех

Перроно. Портрет мадмуазель Укьер



Фрагонар. Молодая читательница



Давид. Мадам Рекамье



Ф. Лейтон. "Мэй Сарторис".



Энгр. Comtesse d'Haussonville



Ф. Мадрасо. Amalia de Llano y Dotres, condesa de Vilches



Вот эту обожаю до сих пор!!!

Винтерхальтер. Татьяна Юсупова



Из Юсуповых самая "принцессная" — Татьяна Юсупова работы Винтерхальтера

Винтерхальтер. Варвара Римская-Корсакова



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Книжные иллюстрации, которые вы тоже принесли самые разнообразные, надо показывать отдельно — тут пока только масло.

В голосовалку, к сожалению, включить все невозможно, оно лопнет. Так что немножко погруппировала.

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