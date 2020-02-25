Мнение: Выбираем самых популярных «принцесс с картин»

25.02.2020, 13:49, Разное

На днях я рассказала, какие картины с прекрасными дамами в кринолинах завораживали меня в детстве, теперь мне кажется, уместно собрать картины из ваших комментариев в едином посте (плюс из фейсбука много картинок).

Причем люди такие хорошие слова написали про эти картины и свои детские эмоции, что мне захотелось это собрать в более красивом виде. Очень трогательно потому что. И очень четко эти ваши слова показывают, насколько важно показывать в детстве детям совершенство. Потому что это именно тот возраст, когда это запомнится на всю жизнь.

Александр Брюллов. "Портрет Н.Н. Гончаровой"

  • Наталья Николаевна Пушкина на той брюлловской акварели. С фероньеркой во лбу, с кружевной бертой вкруг алебастровых плеч, с невозможной талией.

  • Моей главной "принцессой" (а принцессевость, как известно, определяется платьем), была Наталья Николаевна Пушкина с той брюлловской акварели – фероньерка, берта, талия ниважжможная, причёска, ах. В школьном кабинете висела рядом с невзрачным супругом, ага.

  • О да, самая принцессовая принцесса моего детства

  • Моя принцесса!

  • Самая самая из моего детства

  • Наталья Николаевна Гончарова. Смотрела с открытым ртом.

А ПРИКРЕПЛЮ-КА Я В КОНЦЕ ГОЛОСОВАЛКУ

К. Брюллов. "Всадница".

  • Репродукция восхищала меня в детстве, висела у тети в комнате, каждый раз приходя в гости, я смотрела на нее — и не было никого прекраснее.

  • У бабушки в летней кухне висела. Я в восемь хотела быть, как девочка на террасе. Мне нужны были локоны, пышное платье и панталончики. Как я этой девочке завидовала. Ещё и мама на лошади! (Не знала, что это сестра)

  • А мне в детстве очень нравилась Всадница Брюллова. Не принцесса, но все же…

  • Как это не принцесса! Самая всамделишная, подтверждаю!

  • А мне даже больше нравилась чернявая яркая девочка, и не сама даже всадница, а как-то "вот это вот все" вместе, что там

  • О, я как раз хотела ее назвать. У нас был большой металлический поднос с этой репродукцией и я очень любила его в детстве разглядывать. Конечно, сейчас я бы сама не купила такой поднос, а повесила бы репродукцию на стену. Но в детстве поднос был самой моей любимой вещью в доме, а Всадница — любимой принцессой.

  • Я восхищалась ею! и по осанке и по лицу она мне казалась настоящей принцессой!

  • Всадница — все равно номер 1.

  • Тут прекрасно всё- и женщина, и наряд, и горячий конь

В. Васнецов. "Три царевны подземного царства".

  • Дамы с огоньковских репродукций: "Три царевны подземного царства" Васнецова (прочитала сейчас, что это Золотая, Медная и Угольная; а я их воспринимала как Утро, День и Ночь)

  • В детстве целый сказочный мир был из репродукций Васнецова ( формат открыток в папочке)

  • А меня в детстве завораживала картина Васнецова "Три царевны подземного царства". В обоих вариантах — и этом и там, где нет злодеев с ножом. Тут целых три принцессы, причем как по сказочной традиции — первые две нарядные и явно недобрые, а младшая — скормница и, наверно, умницаю Я про этих царевен сама всякие сказочные сюжеты сочиняла

Т. Гейнсборо. "Дама в голубом" (Герцогиня де Бофор).

  • Восхищалась этим портретом.

  • С детства любил постоять перед ней в Эрмитаже

  • Мне она тоже очень нравится. Когда я наконец-то попала в Эрмитаж, сфотографировалась рядом с ней. Нежное лицо у дамы.

  • Дама в голубом Гейнсборо. У бабушки с дедушкой висел плакат

  • Герцогиня де Бофор, ясен прекрасен

В. Боровиковский. "Мария Лопухина"

  • Я в детстве хулиганкой была, поэтому принцессы меня не особенно волновали. Но вот этот портрет очень нравился

  • Вот тоже о ней хотела написать. она мне неземной красавицей казалась всегда.

  • Портрет Лопухиной мне казался изображением самой красивой женщины, наверное потому, что очень люблю такой тип красоты как у Венеры Боттичелли. Не принцесса, жаль.

  • Лопухину любила т.к. мне казалось что она похожа на мою маму.

  • Незабываемая

  • Вот. И моя тоже она.

М. Врубель. "Царевна-Лебедь"

  • Глаза у неё невозможные.

  • Царевна лебедь меня восхищала. Волшебная красавица, репродукция была в учебнике по литературе кажется.

  • Меня она с одной стороны завораживала и пугала одновременно.

  • Царевна лебедь Врубеля. Глаза у неё невозможные.

"Неизвестная" Крамского

  • Не знаю, можно ли Неизвестную Крамского назвать принцессой — но у нас эта репродукция висела на даче. И мама мне рассказывала, что на самом деле это грузинская княжна

  • И у нас "Неизвестная" висела, и казалась мне сказочной красавицей.

  • Да, Неизвестная Крамского у моей бабушки была, я много на нее смотрела

  • Да! Увидела в художественном альбоме и в 6 лет подумала, что красивее не может быть никого

  • А самый любимый портрет был Неизвестная, Крамского, у родственников был постер, их по тем временам называли репродукцией. У нас на деревне было модно иметь по одной репродукции на дом как показатель культурности. У нас была "Алёнушка" Васнецова, но она за принцессу никак не проходила. У соседей с лева была "Девочка с персиками" а с права "три богатыря" В остальном только книжные иллюстрации и репродукции на последних страницах учебника литературы.

  • Банально, но портрет Софьи Крамской

Д. Веласкес. "Менины".

  • Инфанта Маргарита и её платье. Мечта детства. Меня особо завораживала конструкция юбки. Сложно представить меня в детском саду в таком наряде, но эти мысли были всерьёз, чем очень озадачивали моих замечательных родителей.

  • Эту картину рассматривала в детстве, для меня она, Маргарита, настоящая принцесса — осанка, лицо, одеяние, подобострастие окружающих!

  • Моя любимая картина про принцесс — Менины

Ф. Винтерхальтер. "Императрица Сиси"

  • Хоть я всегда считала, что без короны — не принцесса, но здесь она такая неземная и прекрасная! Самая настоящая!

  • У нас была куча книг по искусству, но мне красивее все казалась репродукция из Истории моды — портрет императрицы Елизаветы Винтерхальтера

Бронзино. Портрет Элеоноры Толедской с сыном

  • У меня в детстве был трехтомник мировой живописи, и обожала я Элеонору Толедскую

"Смолянки" Левицкого

  • У меня тоже календарь сыграл роль: всех принцесс рисовала в таких платьях как на девушке справа ("Екатерина Хрущева и Екатерина Хованская")

  • Вот эта моя любимая была — портрет Е.И. Нелидовой Левицкого

Ренуар. "Портрет Жанны Самари".

  • Восхищалась в детстве Жанной Самари Ренуара. Казалась самой прекрасной в мире женщиной. Сегодня недалеко от этого ушла.

Ренуар. Другой портрет Жанны Самари

  • Про Жанну Самари с картины Ренуара, там, где она в длинном платье, в полный рост, сразу вспомнила, когда этот пост прочла. В детстве мечтала о том, что когда у меня будет свадьба, буду в таком именно платье.

В. Боровиковский. "Лизынька и Дашинька"

  • Любимые "Лизынька и Дашинька" Боровиковского. Не то чтобы принцессы, но для меня тогда – да.

Васнецов. Иван-царевич на сером волке

  • Мне было года 4, когда мама повела меня в мой первый музей — "Домик Васнецова". Практически, все картины я видела на иллюстрациях, но в музее они поразили размером и красками, особенно Иван-царевич на сером волке. Потом было много музеев и картин, от которых глаз не отвести, но эта как гвоздём забита.

Федотов. Портрет Жданович за фортепьяно

Рафаэль. Донна Велата

Кранах. Портрет Сивиллы Клевской

Маркграфиня Ута

Рогир ван дер Вейден (мастерская). Неизвестная (Лондон)

  • На обложке книги была. Скорее завораживала, чем прям нравилась.

Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме

  • Мне она казалась как минимум русской царевной в огромной золотой короне. Была разочарована, узнав потом, что это , скорей всего, маскарадный костюм.

Неизвестный художник. Портрет Анастасии Нарышкиной с детьми Александрой и Татьяной,

  • А тут платья и прически фантастические. У тети был альбом репродукций "Эрмитаж". Когда я в детстве его рассмартивала, над этой картиной зависала надолго, представляла, что это королева, а я одна из маленьких принцесс около нее.

В. Гау. "Портрет Н.Н. Гончаровой"

  • Очень люблю все портреты Натальи Николаевны его работы. Но особенно этот

И. Макаров. Портрет Н. Гончаровой

Джорджоне. "Юдифь"

  • В 10 или 11 лет я впервые была в Ленинграде. В эрмитаже меня больше всего поразила Юдифь Джорджоне. Настолько, что я упросила родителей купить мне репродукцию (постер?), сама довезла скрученный в трубочку лист до дома и прикрепила к стене над кроватью. Там Юдифь и висела много лет.

  • У меня висела репродукция с Юдифью Джорджоне из Эрмитажа. Не принцесса, допустим… Но одному принцу она зато показала всю силу своего таланта

Федотов. Сватовство майора

  • "Сватовство майора", Федотова, затмевало всех прЫнцесс:))))) Там к кружевам еще ж и усы прилагались

Россетти. Леди Лилит

Карло Кривелли. Мария Магдалина

  • эта лукавая святая работы Карло Кривелли, просто завораживала в детстве

Иван Макаров. Лиза и Наташа Араповы.

  • «Девочки-сестры» И.К.Макарова в детстве казались прекрасными невозможно, в их сказочных голубых платьицах

Леонардо да Винчи. Дама с горностаем

Карл Брюллов. Итальянский зной

  • Очень долго висел календарь с Брюлловым, пока его не заменили разные Криденсы и Цеппелины.

  • Обожаю эту картину с детства

Серов. Зинаида Юсупова

  • В Русском музее очень нравился портрет Зинаиды Юсуповой (Серов). Специально лицо крупно взял. Божественной красоты женщина. На Ирину Алфёрову похожа

Леонардо да Винчи. Прекрасная Ферроньера

Дама с единорогом (гобелен)

  • В журнале Юный художник была статья про эти гобелены… с тех пор

Лиотар. "Шоколадница"

Брюллов. Портрет Юлии Самойловой, удаляющейся с бала

  • етицкий журнал Огонек как единственный истошник 🙂 а шо было делать? Выбора не было вообще, от слова "совсем", если ты не в столицах живешь или же туда не ездишь с родителями по культурной миссии, с толком, с чувством, с расстановкой, а не их отэтовот "быстро в командировку, утвердить в Инстанции Бумаги и сапогов схватить-выстоять-купить-привезти". И — вот! "Портрет Самойловой".

Д. Веласкес. Портрет Изабеллы Бурбонской

  • В детстве не помню, а попозже мне очень всегда нравился портрет Изабеллы Бурбонской, жены Филиппа 4-го Испанского (работы Веласкеса).

А. Малюков. Портрет Александры Федоровны

Левицкий. Урсула Мнишек

К. Робертсон. Дети с попугаем

  • Вот воплощение принце-принцессинского в моем детстве. Эрмитажные "Дети с попугаем" Кристины Робертсон

Йос ван Клеве. Портрет Элеоноры Австрийской

С. Ангиссола. Неизвестная (Эрмитаж)

  • У меня всю жизнь два любимых женских портрета: та же Рубенсова "Камеристка" в Эрмитаже и — тоже в Эрмитаже — работа Софонисбы Ангвиссолы

Рафаэль. Doña Isabel de Requesens y Enríquez de Cardona-Anglesola

  • У моей учительницы музыки был альбом Рафаэля, и там я увидела "Портрет Иоанны Арагонской".Не знала, кто она такая, и что такое Арагон, но была потрясена красотой лица.

Рокотов. Струйская

  • Как ни банально, вот. Она мне казалась невероятно красивой.

Гейнсборо. Дочери художника охотятся за бабочками

Мурильо. Иммакулата

Б. Уэст. "Венера, утешающая Амура, ужаленного пчелой"

  • Хотя не очень принцессинское, но зависала я над ней дольше всех

Перроно. Портрет мадмуазель Укьер

Фрагонар. Молодая читательница

Давид. Мадам Рекамье

Ф. Лейтон. "Мэй Сарторис".

Энгр. Comtesse d'Haussonville

Ф. Мадрасо. Amalia de Llano y Dotres, condesa de Vilches

  • Вот эту обожаю до сих пор!!!

Винтерхальтер. Татьяна Юсупова

  • Из Юсуповых самая "принцессная" — Татьяна Юсупова работы Винтерхальтера

Винтерхальтер. Варвара Римская-Корсакова

***
Книжные иллюстрации, которые вы тоже принесли самые разнообразные, надо показывать отдельно — тут пока только масло.

В голосовалку, к сожалению, включить все невозможно, оно лопнет. Так что немножко погруппировала.

View Poll: #2099409

Источник: Шакко



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Мнение: Запрет на курение в коммуналках, рост популярности чекушек и снижение заболеваемости наркоманией

21.02 / Смартфон Huawei P40 Pro может получить супербыстрый Wi-Fi

02.02 / «Мне нужна помощь»: Дочь Любви Успенской сама обратилась в «Звезды сошлись»

15.01 / ГК «КОРТРОС» заняла топовые места в рейтинге застройщиков по итогам 2019 года

18.01 / Xiaomi выпустит новые беспроводные наушники Mi True Wireless

29.01 / Мнение: Исторический предшественник «Сделки века»

10.02 / Мнение: А вы любите?

19.02 / Сирия, 18 февраля

18.02 / В Уфе мужчина убил отчима-пенсионера во время ссоры

28.01 / Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова сообщила о пополнении в семье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика