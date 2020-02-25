Мнение: Выбираем самых популярных «принцесс с картин»
25.02.2020, 13:49, Разное
На днях я рассказала, какие картины с прекрасными дамами в кринолинах завораживали меня в детстве, теперь мне кажется, уместно собрать картины из ваших комментариев в едином посте (плюс из фейсбука много картинок).
Причем люди такие хорошие слова написали про эти картины и свои детские эмоции, что мне захотелось это собрать в более красивом виде. Очень трогательно потому что. И очень четко эти ваши слова показывают, насколько важно показывать в детстве детям совершенство. Потому что это именно тот возраст, когда это запомнится на всю жизнь.
Александр Брюллов. "Портрет Н.Н. Гончаровой"
- Наталья Николаевна Пушкина на той брюлловской акварели. С фероньеркой во лбу, с кружевной бертой вкруг алебастровых плеч, с невозможной талией.
- Моей главной "принцессой" (а принцессевость, как известно, определяется платьем), была Наталья Николаевна Пушкина с той брюлловской акварели – фероньерка, берта, талия ниважжможная, причёска, ах. В школьном кабинете висела рядом с невзрачным супругом, ага.
- О да, самая принцессовая принцесса моего детства
- Моя принцесса!
- Самая самая из моего детства
- Наталья Николаевна Гончарова. Смотрела с открытым ртом.
А ПРИКРЕПЛЮ-КА Я В КОНЦЕ ГОЛОСОВАЛКУ
К. Брюллов. "Всадница".
- Репродукция восхищала меня в детстве, висела у тети в комнате, каждый раз приходя в гости, я смотрела на нее — и не было никого прекраснее.
- У бабушки в летней кухне висела. Я в восемь хотела быть, как девочка на террасе. Мне нужны были локоны, пышное платье и панталончики. Как я этой девочке завидовала. Ещё и мама на лошади! (Не знала, что это сестра)
- А мне в детстве очень нравилась Всадница Брюллова. Не принцесса, но все же…
- Как это не принцесса! Самая всамделишная, подтверждаю!
- А мне даже больше нравилась чернявая яркая девочка, и не сама даже всадница, а как-то "вот это вот все" вместе, что там
- О, я как раз хотела ее назвать. У нас был большой металлический поднос с этой репродукцией и я очень любила его в детстве разглядывать. Конечно, сейчас я бы сама не купила такой поднос, а повесила бы репродукцию на стену. Но в детстве поднос был самой моей любимой вещью в доме, а Всадница — любимой принцессой.
- Я восхищалась ею! и по осанке и по лицу она мне казалась настоящей принцессой!
- Всадница — все равно номер 1.
- Тут прекрасно всё- и женщина, и наряд, и горячий конь
В. Васнецов. "Три царевны подземного царства".
- Дамы с огоньковских репродукций: "Три царевны подземного царства" Васнецова (прочитала сейчас, что это Золотая, Медная и Угольная; а я их воспринимала как Утро, День и Ночь)
- В детстве целый сказочный мир был из репродукций Васнецова ( формат открыток в папочке)
- А меня в детстве завораживала картина Васнецова "Три царевны подземного царства". В обоих вариантах — и этом и там, где нет злодеев с ножом. Тут целых три принцессы, причем как по сказочной традиции — первые две нарядные и явно недобрые, а младшая — скормница и, наверно, умницаю Я про этих царевен сама всякие сказочные сюжеты сочиняла
Т. Гейнсборо. "Дама в голубом" (Герцогиня де Бофор).
- Восхищалась этим портретом.
- С детства любил постоять перед ней в Эрмитаже
- Мне она тоже очень нравится. Когда я наконец-то попала в Эрмитаж, сфотографировалась рядом с ней. Нежное лицо у дамы.
- Дама в голубом Гейнсборо. У бабушки с дедушкой висел плакат
- Герцогиня де Бофор, ясен прекрасен
В. Боровиковский. "Мария Лопухина"
- Я в детстве хулиганкой была, поэтому принцессы меня не особенно волновали. Но вот этот портрет очень нравился
- Вот тоже о ней хотела написать. она мне неземной красавицей казалась всегда.
- Портрет Лопухиной мне казался изображением самой красивой женщины, наверное потому, что очень люблю такой тип красоты как у Венеры Боттичелли. Не принцесса, жаль.
- Лопухину любила т.к. мне казалось что она похожа на мою маму.
- Незабываемая
- Вот. И моя тоже она.
М. Врубель. "Царевна-Лебедь"
- Глаза у неё невозможные.
- Царевна лебедь меня восхищала. Волшебная красавица, репродукция была в учебнике по литературе кажется.
- Меня она с одной стороны завораживала и пугала одновременно.
- Царевна лебедь Врубеля. Глаза у неё невозможные.
"Неизвестная" Крамского
- Не знаю, можно ли Неизвестную Крамского назвать принцессой — но у нас эта репродукция висела на даче. И мама мне рассказывала, что на самом деле это грузинская княжна
- И у нас "Неизвестная" висела, и казалась мне сказочной красавицей.
- Да, Неизвестная Крамского у моей бабушки была, я много на нее смотрела
- Да! Увидела в художественном альбоме и в 6 лет подумала, что красивее не может быть никого
- А самый любимый портрет был Неизвестная, Крамского, у родственников был постер, их по тем временам называли репродукцией. У нас на деревне было модно иметь по одной репродукции на дом как показатель культурности. У нас была "Алёнушка" Васнецова, но она за принцессу никак не проходила. У соседей с лева была "Девочка с персиками" а с права "три богатыря" В остальном только книжные иллюстрации и репродукции на последних страницах учебника литературы.
- Банально, но портрет Софьи Крамской
Д. Веласкес. "Менины".
- Инфанта Маргарита и её платье. Мечта детства. Меня особо завораживала конструкция юбки. Сложно представить меня в детском саду в таком наряде, но эти мысли были всерьёз, чем очень озадачивали моих замечательных родителей.
- Эту картину рассматривала в детстве, для меня она, Маргарита, настоящая принцесса — осанка, лицо, одеяние, подобострастие окружающих!
- Моя любимая картина про принцесс — Менины
Ф. Винтерхальтер. "Императрица Сиси"
- Хоть я всегда считала, что без короны — не принцесса, но здесь она такая неземная и прекрасная! Самая настоящая!
- У нас была куча книг по искусству, но мне красивее все казалась репродукция из Истории моды — портрет императрицы Елизаветы Винтерхальтера
Бронзино. Портрет Элеоноры Толедской с сыном
- У меня в детстве был трехтомник мировой живописи, и обожала я Элеонору Толедскую
"Смолянки" Левицкого
- У меня тоже календарь сыграл роль: всех принцесс рисовала в таких платьях как на девушке справа ("Екатерина Хрущева и Екатерина Хованская")
- Вот эта моя любимая была — портрет Е.И. Нелидовой Левицкого
Ренуар. "Портрет Жанны Самари".
- Восхищалась в детстве Жанной Самари Ренуара. Казалась самой прекрасной в мире женщиной. Сегодня недалеко от этого ушла.
Ренуар. Другой портрет Жанны Самари
- Про Жанну Самари с картины Ренуара, там, где она в длинном платье, в полный рост, сразу вспомнила, когда этот пост прочла. В детстве мечтала о том, что когда у меня будет свадьба, буду в таком именно платье.
В. Боровиковский. "Лизынька и Дашинька"
- Любимые "Лизынька и Дашинька" Боровиковского. Не то чтобы принцессы, но для меня тогда – да.
Васнецов. Иван-царевич на сером волке
- Мне было года 4, когда мама повела меня в мой первый музей — "Домик Васнецова". Практически, все картины я видела на иллюстрациях, но в музее они поразили размером и красками, особенно Иван-царевич на сером волке. Потом было много музеев и картин, от которых глаз не отвести, но эта как гвоздём забита.
Федотов. Портрет Жданович за фортепьяно
Рафаэль. Донна Велата
Кранах. Портрет Сивиллы Клевской
Маркграфиня Ута
Рогир ван дер Вейден (мастерская). Неизвестная (Лондон)
- На обложке книги была. Скорее завораживала, чем прям нравилась.
Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме
- Мне она казалась как минимум русской царевной в огромной золотой короне. Была разочарована, узнав потом, что это , скорей всего, маскарадный костюм.
Неизвестный художник. Портрет Анастасии Нарышкиной с детьми Александрой и Татьяной,
- А тут платья и прически фантастические. У тети был альбом репродукций "Эрмитаж". Когда я в детстве его рассмартивала, над этой картиной зависала надолго, представляла, что это королева, а я одна из маленьких принцесс около нее.
В. Гау. "Портрет Н.Н. Гончаровой"
- Очень люблю все портреты Натальи Николаевны его работы. Но особенно этот
И. Макаров. Портрет Н. Гончаровой
Джорджоне. "Юдифь"
- В 10 или 11 лет я впервые была в Ленинграде. В эрмитаже меня больше всего поразила Юдифь Джорджоне. Настолько, что я упросила родителей купить мне репродукцию (постер?), сама довезла скрученный в трубочку лист до дома и прикрепила к стене над кроватью. Там Юдифь и висела много лет.
- У меня висела репродукция с Юдифью Джорджоне из Эрмитажа. Не принцесса, допустим… Но одному принцу она зато показала всю силу своего таланта
Федотов. Сватовство майора
- "Сватовство майора", Федотова, затмевало всех прЫнцесс:))))) Там к кружевам еще ж и усы прилагались
Россетти. Леди Лилит
Карло Кривелли. Мария Магдалина
- эта лукавая святая работы Карло Кривелли, просто завораживала в детстве
Иван Макаров. Лиза и Наташа Араповы.
- «Девочки-сестры» И.К.Макарова в детстве казались прекрасными невозможно, в их сказочных голубых платьицах
Леонардо да Винчи. Дама с горностаем
Карл Брюллов. Итальянский зной
- Очень долго висел календарь с Брюлловым, пока его не заменили разные Криденсы и Цеппелины.
- Обожаю эту картину с детства
Серов. Зинаида Юсупова
- В Русском музее очень нравился портрет Зинаиды Юсуповой (Серов). Специально лицо крупно взял. Божественной красоты женщина. На Ирину Алфёрову похожа
Леонардо да Винчи. Прекрасная Ферроньера
Дама с единорогом (гобелен)
- В журнале Юный художник была статья про эти гобелены… с тех пор
Лиотар. "Шоколадница"
Брюллов. Портрет Юлии Самойловой, удаляющейся с бала
- етицкий журнал Огонек как единственный истошник 🙂 а шо было делать? Выбора не было вообще, от слова "совсем", если ты не в столицах живешь или же туда не ездишь с родителями по культурной миссии, с толком, с чувством, с расстановкой, а не их отэтовот "быстро в командировку, утвердить в Инстанции Бумаги и сапогов схватить-выстоять-купить-привезти". И — вот! "Портрет Самойловой".
Д. Веласкес. Портрет Изабеллы Бурбонской
- В детстве не помню, а попозже мне очень всегда нравился портрет Изабеллы Бурбонской, жены Филиппа 4-го Испанского (работы Веласкеса).
А. Малюков. Портрет Александры Федоровны
Левицкий. Урсула Мнишек
К. Робертсон. Дети с попугаем
- Вот воплощение принце-принцессинского в моем детстве. Эрмитажные "Дети с попугаем" Кристины Робертсон
Йос ван Клеве. Портрет Элеоноры Австрийской
С. Ангиссола. Неизвестная (Эрмитаж)
- У меня всю жизнь два любимых женских портрета: та же Рубенсова "Камеристка" в Эрмитаже и — тоже в Эрмитаже — работа Софонисбы Ангвиссолы
Рафаэль. Doña Isabel de Requesens y Enríquez de Cardona-Anglesola
- У моей учительницы музыки был альбом Рафаэля, и там я увидела "Портрет Иоанны Арагонской".Не знала, кто она такая, и что такое Арагон, но была потрясена красотой лица.
Рокотов. Струйская
- Как ни банально, вот. Она мне казалась невероятно красивой.
Гейнсборо. Дочери художника охотятся за бабочками
Мурильо. Иммакулата
Б. Уэст. "Венера, утешающая Амура, ужаленного пчелой"
- Хотя не очень принцессинское, но зависала я над ней дольше всех
Перроно. Портрет мадмуазель Укьер
Фрагонар. Молодая читательница
Давид. Мадам Рекамье
Ф. Лейтон. "Мэй Сарторис".
Энгр. Comtesse d'Haussonville
Ф. Мадрасо. Amalia de Llano y Dotres, condesa de Vilches
- Вот эту обожаю до сих пор!!!
Винтерхальтер. Татьяна Юсупова
- Из Юсуповых самая "принцессная" — Татьяна Юсупова работы Винтерхальтера
Винтерхальтер. Варвара Римская-Корсакова
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Книжные иллюстрации, которые вы тоже принесли самые разнообразные, надо показывать отдельно — тут пока только масло.
В голосовалку, к сожалению, включить все невозможно, оно лопнет. Так что немножко погруппировала.
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Источник: Шакко
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