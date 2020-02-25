Стартовал новый конкурс «Лидеры России. Политика»

25.02.2020, 13:44, Новости дня

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о запуске конкурса для отбора политических лидеров «Лидеры России. Политика».

Кириенко рассказал о новом проекте, рабочим названием которого было «Политические лидеры», передает ТАСС.

«На наблюдательном совете стали обсуждать, было принято решение, что правильнее назвать (проект) «Лидеры России. Политика», то есть это такое отдельное направление в проекте «Лидеры России», которое связано с общественно-политической деятельностью», – отметил он.

Кириенко добавил, что заявки для участия в конкурсе можно будет подавать со вторника, 25 февраля. В проекте смогут участвовать граждане от 21 года до 55 лет.

Оператором конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления «Сенеж».

Ранее были определены финалисты конкурса «Лидеры РФ 2020» по итогам полуфинала в ЦФО.



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