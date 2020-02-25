Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

25.02.2020, 13:44, Новости дня

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в Каире на 92-м году жизни, сообщило гостелевидение страны.

Гостелеканал сообщил, что «умер бывший президент (Египта) Мухаммед Хосни Мубарак», передает РИА «Новости».

Напомним, в 2012 году Мубарака приговорили к пожизненному заключению по делу о «провокации насилия» в дни революции «25 января», когда погибли сотни протестующих.

Это решение суда было отменено, после чего был назначен его пересмотр.

В то же время Мубарак все же был приговорен вместе с двумя сыновьями к трем годам тюрьмы за коррупцию. Он освободился спустя четыре дня после оглашения приговора, так как ему засчитали время, проведенное в следственном изоляторе.

В марте 2017 года Кассационный суд Египта окончательно оправдал Мубарака. С экс-президента страны сняли все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в январе 2011 года.



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