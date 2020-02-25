Из-за аномального тепла в России проснулись клещи

25.02.2020, 13:42, Разное

Жительница Раменского района Подмосковья обнаружила на морде своей собаки живого клеща. По всей видимости, опасные насекомые проснулись из-за аномально теплой погоды, которая «отменила» зиму в европейской части России, сообщает «Подмосковье сегодня».

Как рассказала женщина, на ее питомце был специальный ошейник против клещей. Кроме того, она дала ему таблетку от вредных насекомых, из-за чего клещ не смог проникнуть под кожу. Но от этого ситуация не становится менее тревожной, поскольку с домашних животных клещи могут попасть и на людей.



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