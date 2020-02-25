У активистов «Украинского киберальянса» проходят обыски по делу о взломе табло аэропорта Одессы

25.02.2020, 13:42, Новости дня

25 февраля полиция проводит обыски у активистов организации «Украинский киберльянс». Об этом сообщается на странице сообщества в Facebook. 

Обыски проводят у Александра Галущенко, Андрея Перевезия и  Шона Таунсенда по местах их регистрации. 

«В данный момент у нас нет более детальной информации о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов», – сказано в заявлении. 

Ранком 25-го лютого, у громадських активістів та співасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian…

Posted by Ukrainian Cyber Alliance on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

Специалист по информационной безопасности, организатор ежегодной конференции по кибербезопасности UISGCON Константин Корсун опубликовал в Facebook копию определения Малиновского райсуда Одессы. В нем сказано, что обыски проходят по делу о взломе табло одесского аэропорта 16 октября 2019 года. Тогда на табло появилось фото известной экоактивистки Греты Тунберг и надпись «Fuck you, Greta». 

В комментарии AIN.UA Перевезий опроверг причастность «Украинского киберльянса» к этому взлому.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, которое привело к существенному ущербу или совершенное повторно группой лиц).

В октябре Перевезий писал в Facebook об уязвимости системы одесского аэропорта. «Единственное, чего я у вас не нашел, это списка пассажиров и то… Судя по всему, это потому, что я смотрел только то, что открыто. Как видим, статистика сети, статистика выходов в интернет, куда ходили, зачем ходили, что качали, документы…» – говорилось в его посте. 

Впервые пожалел, что нету смайлика — ох…ел и боюсь лететь в Одессу. И так, Міжнародний аеропорт «Одеса» (ODS) / Odessa…

Posted by Андрей Перевезий on Esmaspäev, 7. Oktoober 2019

По данным «НВ Бизнес», обыски проходили с привлечением полиции особого назначения (КОРД) и сотрудников киберполиции.

«Украинский киберальянс» – общественная организация, которая возникла в 2015 году. В нее вошли группы киберактивистов FalconsFlame, Trinity и Ruh8 для противодействия российской агрессии в сфере кибербезопасности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / В США заявили, что Мюнхенский план «12 шагов» для Украины повторяет тезисы Кремля

16.02 / Главный детский гематолог Минздрава решил уволиться после 42 лет работы

25.02 / Коронавирус убивает заводы в Китае

17.02 / Украинцы Вашингтона почтили память героев Небесной сотни

12.01 / В ЦПК выявили проблемы в подготовке экипажей МКС

26.02 / «Жена выплачивает кредит». Журналисты показали французский дом Рябошапки

07.01 / Старейшая жительница планеты из Японии отпраздновала 117-й день рождения

26.02 / Зеленский анонсировал введение «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»

13.02 / Сенат США запретил Трампу начинать войну с Ираном

31.01 / Guardian — на границе США и Мексики обнаружили самый длинный туннель контрабандистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика