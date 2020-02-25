У активистов «Украинского киберальянса» проходят обыски по делу о взломе табло аэропорта Одессы

25.02.2020, 13:42, Новости дня

25 февраля полиция проводит обыски у активистов организации «Украинский киберльянс». Об этом сообщается на странице сообщества в Facebook.

Обыски проводят у Александра Галущенко, Андрея Перевезия и Шона Таунсенда по местах их регистрации.

«В данный момент у нас нет более детальной информации о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов», – сказано в заявлении.

Ранком 25-го лютого, у громадських активістів та співасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian… Posted by Ukrainian Cyber Alliance on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

Специалист по информационной безопасности, организатор ежегодной конференции по кибербезопасности UISGCON Константин Корсун опубликовал в Facebook копию определения Малиновского райсуда Одессы. В нем сказано, что обыски проходят по делу о взломе табло одесского аэропорта 16 октября 2019 года. Тогда на табло появилось фото известной экоактивистки Греты Тунберг и надпись «Fuck you, Greta».

В комментарии AIN.UA Перевезий опроверг причастность «Украинского киберльянса» к этому взлому.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, которое привело к существенному ущербу или совершенное повторно группой лиц).

В октябре Перевезий писал в Facebook об уязвимости системы одесского аэропорта. «Единственное, чего я у вас не нашел, это списка пассажиров и то… Судя по всему, это потому, что я смотрел только то, что открыто. Как видим, статистика сети, статистика выходов в интернет, куда ходили, зачем ходили, что качали, документы…» – говорилось в его посте.

Впервые пожалел, что нету смайлика — ох…ел и боюсь лететь в Одессу. И так, Міжнародний аеропорт «Одеса» (ODS) / Odessa… Posted by Андрей Перевезий on Esmaspäev, 7. Oktoober 2019

По данным «НВ Бизнес», обыски проходили с привлечением полиции особого назначения (КОРД) и сотрудников киберполиции.

«Украинский киберальянс» – общественная организация, которая возникла в 2015 году. В нее вошли группы киберактивистов FalconsFlame, Trinity и Ruh8 для противодействия российской агрессии в сфере кибербезопасности.