Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован на юге Италии

25.02.2020, 13:42, Новости дня

На юге Италии зафиксирован первый случай заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщает агентство ANSA.

В Палермо медики взяли пробы у туристки из Бергамо, которая имела признаки ОРВИ. Тест на коронавирус дал положительный результат. Женщину госпитализировали.

Врачи отправили на карантин друзей женщины и людей, которые находились в тесном контакте с туристами.

В Италии жертвами коронавируса стали семь человек. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

Случаи заболевания зарегистрированы в пяти областях Италии: в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте и Лацио. Большинство зараженных не посещали Китай в последнее время.

Из-за вспышки коронавируса итальянские власти закрыли 11 городов в Ломбардии и Венето, около 50 тыс. жителей призвали не покидать дома, а в Венеции отменили знаменитый карнавал.

Из-за коронавируса в итальянских магазинах пустеют полки.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших 77 658. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека. Только за последние сутки жертвами вируса стали шесть человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.