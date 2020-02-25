Мнение: «Погнали на убой»: турецкие военные недовольны операцией Эрдогана в Сирии

25.02.2020, 13:40, Разное

В начале марта пройдет встреча лидеров Турции, России, Германии и Франции, которая, судя по анонсам, будет посвящена урегулированию ситуации в Идлибе. Кремль и три страны, входящие в НАТО, попытаются найти компромисс, который должен устроить основные стороны конфликта. Дату встречи, 5 марта, можно считать «дедлайном», после которого все пойдет «вразнос», вплоть до прямого столкновения российской и турецкой армий, либо будет найден некий консенсус.

Если все пойдет по оптимистичному сценарию, то все, что правительственные силы Сирии смогут освободить к тому времени, так за Дамаском и останется при новом переделе севера САР. Именно потому асадиты идут в наступление, пытаясь отбить максимальное количество населенных пунктов у боевиков. Турки уперлись на западе провинции, согнав туда очень внушительную воинскую группировку, но у сирийцев есть шанс успеть занять юг Идлиба.

Под удары правительственных войск периодически попадают турецкие военные, которые отвечают обстрелами на свои потери. ВКС РФ активно поддерживают асадитов, давая им превосходство в воздухе. Анкара раздала боевикам ПЗРК и ждет от Вашингтона зенитные ракетные системы «Пэтриот», о чем мы подробно рассказывали ранее. Риск прямого столкновения русских и турок очень велик, поэтому весьма любопытно посмотреть, как эту войну и ее перспективы оценивают в самой Турции высокопоставленные военные и близкие к ним круги.

Как известно, в 2016 году в Турции произошла попытка военного переворота. Она оказалась неудачной, и президент Эрдоган удержался у власти, как сообщалось, не без помощи Москвы. Не секрет, что политика исламизации, проводимая бессменным лидером, многих в стране не устраивает. Армия считалась одной из основ «светскости» Турции, и после поражения путча она подверглась серьезнейшей кадровой чистке.

Даже западные дипломаты отмечают, как очень сильно поменялась атмосфера в турецкой армии после подавления попытки переворота. В прошлом году сразу пять генералов, задействованных на сирийском направлении, подали заявление об отставке, и только три их них были потом отозваны. Президент Эрдоган после этого переназначил шестерых генералов. Инсайдеры называют это «тихим протестом». Но отставники высшего командного состава Турции высказываются гораздо более жестко.

Например, экс-адмирал Тюркер Эртюрк в интервью популярному изданию заявил:

Это невыгодно для нашей страны – работать против сирийского центрального правительства и нести груз империалистической опосредованной войны. Конечно, во внешней политике вы иногда предпринимаете действия, которые можно считать аморальными, но с расчетом на выгоду.

Отставной бригадный генерал Эрдал Шенер считает, что Турция сегодня не имеет четко сформулированной политики по Сирии, а «зона безопасности» — это навязанный США инструмент влияния на региональную политику. Упомянутый экс-адмирал Эртюрк также склонен считать Турцию «прокси-силой» Вашингтона для ведения опосредованной войны против России. По его мнению, Эрдоган гонит турецких солдат на смерть за интересы США и ради повышения популярности своей и собственной партии среди ура-патриотически настроенной общественности. При этом отставной флотоводец указывает, что американцы фактически подставляют Анкару, поскольку на прямую поддержку НАТО она рассчитывать не может, если начнет войну против суверенной Сирии.

Отставные военачальники считают, что в интересах Турции вывести свои войска из Идлиба. Однако налицо внутренний конфликт военных и гражданских назначенцев Эрдогана, некомпетентных, но преданных ему лично. Среди турецкого командования зреет недовольство тем, что гражданские, не имеющие четкого понимания, чего конкретно они хотят добиться в Сирии, и каким конкретно образом, навязывают им свою волю и фактически заставляют покрывать международных террористов.

В общем, с «той стороны» тоже все непросто.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/181126.html