В Минске заявили об укреплении отношений с Западом

25.02.2020, 13:37, Новости дня

Белоруссия сохраняет приверженность выполнению своих обязательств перед Россией как стратегическим союзником, однако продолжает укреплять отношения на евро-атлантическом векторе, сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

Подводя итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год, министр назвал прошедший год напряженным, но результативным, передает БелТА.

По словам Макея, республика сумела сохранить, а «местами существенно нарастить» темпы и объемы дипломатической работы. В частности, за прошлый год увеличилась интенсивность и расширилась география зарубежных визитов на высшем и высоком уровнях.

«Динамично развивалось двустороннее взаимодействие с нашими зарубежными партнерами на всех треках. Сохраняя приверженность безусловному выполнению своих обязательств по отношению к РФ – нашему стратегическому союзнику и основному торговому партнеру, Беларусь продолжила укреплять позитивную тенденцию к нормализации отношений на евро-атлантическом векторе», – сказал Макей.

Ранее Макей заявил, что из-за ограничений Россией поставок «грязной» нефти экспорт республики снизился на 2 млрд 55 млн долларов. 

В пятницу глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента РФ Владимира Путина.



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