Юрий Борзаковский не будет претендовать на пост президента ВФЛА

25.02.2020, 13:31, Новости дня

Главный тренер сборной РФ по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА. Борзаковский сосредоточится на тренерской работе.

Выборы президента ВФЛА запланированы на 28 февраля. На пост президента претендовали Юрий Борзаковский, глава Московской федерации легкой атлетики Олег Курбатов, бизнесмен Евгений Юрченко и менеджер Михаил Гусев. Однако считавшийся фаворитом Борзаковский решил снять свою кандидатуру.

"Ранее я участвовал в работе органов управления ВФЛА, то сейчас чтобы избежать конфликта интересов, я взвесил все за и против, после чего принял решение снять свою кандидатуру с выборов 28 февраля. Как бы ни была прочна моя уверенность в способности вывести федерацию из кризиса", — цитирует Борзаковского ТАСС. "Сосредоточусь на обязанностях главного тренера сборной. Сейчас эта работа, требует полной вовлеченности, времени и повышенной личной ответственности. Постараюсь выполнять ее с максимальной пользой", — добавил Борзаковский.



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