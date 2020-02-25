«Похоже на сало»: снег возле украинской антарктической станции стал красным

25.02.2020, 13:31, Новости дня

В ярко-красный цвет окрасился снег в районе украинской антарктической станции. Министерство образования и науки Украины опубликовало в Facebook фотографии.

Как сообщает "Россия 24", это произошло из-за цветения одноклеточных водорослей. Они не боятся низких температур и растут при благоприятных погодных условиях. К тому же на Южном полюсе сейчас как раз лето.

Пользователи соцсетей сразу предположили свои варианты происходящего, кто-то восхитился многообразием жизни в таких условиях, а кто-то спросил, "не сало ли это".



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