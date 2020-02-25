Лавров: увещевания о перемирии в Идлибе — капитуляция перед террористами
25.02.2020, 13:31, Новости дня
Увещевания правозащитников о необходимости заключить перемирие с боевиками в сирийском Идлибе — это капитуляция перед террористами, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В позиции некоторых наших коллег — вольно или невольно — преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок", — сообщил он, выступая на Совете ООН по правам человека, передает РИА Новости.
По мнению Лаврова, на самом деле подобные действия вовсе не являются заботой о правах человека. "Это капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности", — считает глава МИД РФ.
Ранее Лавров уже заявлял, что РФ будет всеми способами противодействовать любым попыткам оправдать террористов, окопавшихся в сирийской провинции Идлиб.
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