Лавров: увещевания о перемирии в Идлибе — капитуляция перед террористами

25.02.2020, 13:31, Новости дня

Увещевания правозащитников о необходимости заключить перемирие с боевиками в сирийском Идлибе — это капитуляция перед террористами, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В позиции некоторых наших коллег — вольно или невольно — преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок", — сообщил он, выступая на Совете ООН по правам человека, передает РИА Новости.

По мнению Лаврова, на самом деле подобные действия вовсе не являются заботой о правах человека. "Это капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности", — считает глава МИД РФ.

Ранее Лавров уже заявлял, что РФ будет всеми способами противодействовать любым попыткам оправдать террористов, окопавшихся в сирийской провинции Идлиб.



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