Песков объяснил слова Путина о необходимости «цыкнуть» на министров

25.02.2020, 13:31, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что часто при обсуждении крупных инфраструктурных проектов ему приходилось «цыкнуть», чтобы они были реализованы.

«Речь идет о том, что когда принимаются решения и ведутся обсуждения по крупным мегапроектам, которые связаны с большими бюджетными тратами, естественно, члены правительства, экономический блок иногда расходятся в своем понимании, расходятся в своих позициях», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, это рабочий процесс, «все министры и руководители ведомств высказывают свою точку зрения президенту, аргументируют ее».

Песков отметил, что бывший глава Министерства финансов Алексей Кудрин и экс-министр экономики Герман Греф придерживались позиции нецелесообразности таких расходов. Однако президент принял решение, и соответствующие проекты были реализованы, подчеркнул Песков.

«Кольцевая дорога в Санкт-Петербурге разгрузила город и так далее, огромный мегаполис. Мы видим, как развивается остров Русский, университетский центр. Видим, что эти большие инфраструктурные проекты стали важным вкладом в развитие страны в целом и конкретных регионов в частности», – подчеркнул Песков.

Ранее Путин рассказал, что при обсуждении крупных инфраструктурных проектов пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа.



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