«Слуга народа» предложила не облагать налогом минимальные зарплаты и проценты по депозитам

25.02.2020, 13:30, Новости дня

Нардепы от фракции «Слуга народа» предлагают Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс, отменив налогообложение процентов по депозитам и установив размер минимального необлагаемого налогом дохода физлиц на уровне минимальной зарплаты. Об этом говорится в законопроекте №3076, зарегистрированном в парламенте 17 февраля. 

«Отмена налогообложения доходов физических лиц в форме процентов на текущий или депозитный банковский счет, а также в виде процентного или дисконтного дохода по именным сберегательным сертификатам и процентов на вклад в кредитный союз, позволит мотивировать населения к размещению денежных средств в банках, увеличит ликвидность банков и обеспечит дальнейший приток средств в экономику Украины», – считают авторы документа.

Кроме того, депутаты предлагают установить размер минимального необлагаемого налогом дохода физлиц на уровне минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года (сейчас – 4723 грн), и освободить граждан, получающих минимальную зарплату от уплаты налога на доходы физлиц и военного сбора (18% и 1,5% соответственно).

Также авторы законопроекта предложили установить прогрессивную ставку налога на доходы физлиц в зависимости от уровня дохода (сейчас ставка фиксированная и составляет 18%):

15% – для граждан, которые получают зарплату в размере до пяти минимальных зарплат (до 23 615 грн);
18% – для граждан, которые получают от пяти до 15 минимальных зарплат (до 70 845 грн);
21% – для граждан, которые получают от 15 до 50 минимальных зарплат (до 236 150 грн);
24% – для граждан, получающих от 50 до 200 минимальных зарплат (до 944 600 грн).
27% – для граждан, зарплата которых превышает 200 минимальных зарплат.

«Предложенная законопроектом модель прогрессивной шкалы налогообложения позволит компенсировать потери бюджета от установления минимального необлагаемого дохода физлиц и от освобождения от налогообложения налогом на доходы физлиц и военным сбором процентов по депозитам», – сказано в пояснительной записке.

21 февраля документ был передан в комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, 24 февраля законопроект предоставили для ознакомления членам комитета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Общество: Российским ученым нашли защиту от иностранцев

21.01 / Пожар на траулере в Охотском море отправили тушить ледокол

28.12 / В рамках обмена удерживаемыми лицами суд освободил обвиняемого в убийствах

06.02 / Путаница с голосованием в Айове омрачила предстоящие праймериз в Нью-Гэмпшире

15.01 / NTD — игры разума — безработным в Южной Корее приходится вступать в битву с кадровиками-роботами

28.12 / Госкино Украины профинансирует документальный фильм о катастрофе MH17

06.02 / Kia представила маленький и доступный кроссовер Sonet

09.02 / Киев обещал не загонять 18-летних украинцев в армию насильно в 2020 году

02.01 / В 2019 году более 196 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство

17.02 / Суд отправил за колючую проволоку четырех членов банды черных риелторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика