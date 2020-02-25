«Слуга народа» предложила не облагать налогом минимальные зарплаты и проценты по депозитам

25.02.2020, 13:30, Новости дня

Нардепы от фракции «Слуга народа» предлагают Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс, отменив налогообложение процентов по депозитам и установив размер минимального необлагаемого налогом дохода физлиц на уровне минимальной зарплаты. Об этом говорится в законопроекте №3076, зарегистрированном в парламенте 17 февраля.

«Отмена налогообложения доходов физических лиц в форме процентов на текущий или депозитный банковский счет, а также в виде процентного или дисконтного дохода по именным сберегательным сертификатам и процентов на вклад в кредитный союз, позволит мотивировать населения к размещению денежных средств в банках, увеличит ликвидность банков и обеспечит дальнейший приток средств в экономику Украины», – считают авторы документа.

Кроме того, депутаты предлагают установить размер минимального необлагаемого налогом дохода физлиц на уровне минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года (сейчас – 4723 грн), и освободить граждан, получающих минимальную зарплату от уплаты налога на доходы физлиц и военного сбора (18% и 1,5% соответственно).

Также авторы законопроекта предложили установить прогрессивную ставку налога на доходы физлиц в зависимости от уровня дохода (сейчас ставка фиксированная и составляет 18%):

15% – для граждан, которые получают зарплату в размере до пяти минимальных зарплат (до 23 615 грн);

18% – для граждан, которые получают от пяти до 15 минимальных зарплат (до 70 845 грн);

21% – для граждан, которые получают от 15 до 50 минимальных зарплат (до 236 150 грн);

24% – для граждан, получающих от 50 до 200 минимальных зарплат (до 944 600 грн).

27% – для граждан, зарплата которых превышает 200 минимальных зарплат.

«Предложенная законопроектом модель прогрессивной шкалы налогообложения позволит компенсировать потери бюджета от установления минимального необлагаемого дохода физлиц и от освобождения от налогообложения налогом на доходы физлиц и военным сбором процентов по депозитам», – сказано в пояснительной записке.

21 февраля документ был передан в комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, 24 февраля законопроект предоставили для ознакомления членам комитета.