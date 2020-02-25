Белоруссия оценила потери из-за «грязной» российской нефти в 2 млрд долларов

25.02.2020, 13:30, Новости дня

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за ограничений Россией поставок «грязной» нефти экспорт республики снизился на 2 млрд 55 млн долларов.

«На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Белоруссией обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 млрд 55 млн долларов», – сообщил Макей, передает БелТА.

Он отметил, что прирост по остальной номенклатуре продукции составил 1 млрд 84 млн долларов, что смогло компенсировать только 52,8% в нефтяной сфере страны.

«Для выхода на установленный главой государства параметр экспорта товаров и услуг – 105,4% – нам необходимо было обеспечить рост по товарам на 4%. По факту экспорт товаров составил 32,9 млрд долларов и уменьшился на 2,9%, или на 970,5 млн долларов», – добавил глава ведомства.

Напомним, Минск рассчитывает, что размер компенсации из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной российской нефти, составит около 70 млн долларов.

В июле «Транснефть» утвердила максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».



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