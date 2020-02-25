Диетологи дали советы по восстановлению микрофлоры кишечника

25.02.2020, 13:30, Разное

Для нормальной работы ЖКТ, процессов обмена, усвоения витаминов и минералов, важно поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Диетологи дали советы по восстановлению естественной «совокупности» микроорганизмов в организме.
В первую очередь специалисты рекомендуют пить кефир. Продукт может быть, как покупным, так и приготовленным в домашних условиях, но употреблять его желательно на завтрак или на полдник. Полезна для восстановления микрофлоры кишечника квашеная капуста – источник пробиотиков. Ещё одним способом, названным диетологами, является морская вода, которой следует приправлять готовые блюда – соусы, салаты и холодные супы. Таким образом улучшается перистальтика кишечника и регулируется pH ЖКТ. В случае, если микрофлору нужно «заселить» в течение нескольких дней, можно использовать специальные добавки, но выбирать стоит содержащие максимальное количество штаммов и принимать их минимум за час до еды, что поможет повысить эффективность.

Микрофлора кишечника формируется у человека с момента рождения и насчитывает до сотни миллиардов полезных бактерий разных видов. Факторами, которые могут нарушить баланс или частично уничтожить флору, специалисты называют приём антибиотиков, регулярные расстройства кишечника, стрессы и рацион с большим количеством насыщенных жиров, сахара, жареных блюд.



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