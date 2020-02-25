Эрдоган: соглашения о четырехстороннем саммите по Идлибу пока нет

25.02.2020, 13:30, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что окончательного соглашения о проведении 5 марта саммита с Россией, Францией и Германией для обсуждения конфликта в сирийской провинции Идлиб пока не достигнуто, но он может встретиться в этот день с президентом России Владимиром Путиным.

На пресс-конференции в Анкаре перед отбытием в Азербайджан Эрдоган сказал, что российская делегация прибудет в Турцию в среду для обсуждения ситуации в Идлибе.

«Полноценного соглашения между [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, [канцлером Германии Ангелой] Меркель и Путиным пока нет», – сказал он.

Макрон и Меркель, обеспокоенные гуманитарной ситуацией, призвали Путина положить конец конфликту.

В субботу Эрдоган заявил, что Турция разработала «дорожную карту» для Сирии после телефонных разговоров с тремя лидерами.

Тем временем Кремль сообщил, что он не обсуждает возможность проведения саммита с участием Франции и Германии.