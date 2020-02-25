Эрдоган: соглашения о четырехстороннем саммите по Идлибу пока нет
25.02.2020, 13:30, Новости дня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что окончательного соглашения о проведении 5 марта саммита с Россией, Францией и Германией для обсуждения конфликта в сирийской провинции Идлиб пока не достигнуто, но он может встретиться в этот день с президентом России Владимиром Путиным.
На пресс-конференции в Анкаре перед отбытием в Азербайджан Эрдоган сказал, что российская делегация прибудет в Турцию в среду для обсуждения ситуации в Идлибе.
«Полноценного соглашения между [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, [канцлером Германии Ангелой] Меркель и Путиным пока нет», – сказал он.
Макрон и Меркель, обеспокоенные гуманитарной ситуацией, призвали Путина положить конец конфликту.
В субботу Эрдоган заявил, что Турция разработала «дорожную карту» для Сирии после телефонных разговоров с тремя лидерами.
Тем временем Кремль сообщил, что он не обсуждает возможность проведения саммита с участием Франции и Германии.
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