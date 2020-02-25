Организаторы рассказали о задачах конкурса «Лидеры России/Политика»

25.02.2020, 13:26, Новости дня

«Главная задача – отобрать самых ярких, талантливых, способных людей. Мы не гарантируем победителям конкура назначений, но для них будут открыты все дороги», – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, комментируя старт нового конкурса для политиков и законотворцев «Лидеры России/Политика».

«Мы не гарантируем назначения нашим конкурсантам, тем более не можем гарантировать для них никакого успеха в политическом проекте, – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. – Но мы уверены, что победители будут востребованы на выборах в Государственную думу».

«Мы надеемся, что они смогут себя хорошо проявить и на выборах в региональные законодательные органы власти, и на муниципальном уровне. Кто-то, может быть, решит пойти на работу, связанную с сопровождением законотворческой деятельности, кто-то в общественные организации, такие как Общероссийский народный фронт. Все дороги открыты», – добавил собеседник.

«Наша главная задача, как и во всех наших остальных проектах, отобрать самых ярких, талантливых и способных людей, вложиться в их обучение, в образовательные программы, для того чтобы у наших победителей было как можно больше возможностей», – подчеркнул Комиссаров.

Ранее во вторник о старте конкурса «Лидеры России. Политика» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что проект нацелен на граждан, которые хотят заниматься общественно-политической деятельностью.

«Это отдельное направление в проекте «Лидеры России», которое связано с общественно-политической деятельностью. Туда могут подать свои заявки люди, которые хотели бы заниматься общественно-политической деятельностью, которые хотели бы участвовать в выборах в представительные органы власти. Как и во всех наших проектах, нет никаких ограничений с точки зрения уровня – это могут быть люди, которые хотят пойти на предстоящие выборы в Государственную думу, это могут быть люди, которые хотят работать в местных законодательных собраниях или в муниципальных органах власти», – цитирует Кириенко РАПСИ.

Заявку на участие могут подать граждане РФ в возрасте от 21 до 55 лет. Регистрация участников продлится до 16 марта, в марте-апреле – дистанционный этап, в апреле-мае –полуфиналы и в мае этого года пройдет финал. По итогам конкурса будет отобрано 70-80 человек, которые пройдут обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России. В этом году на конкурс управленцев поступило 233 830 заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира. Среди главных целей конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.



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