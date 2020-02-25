Рейс из Ирана экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус на борту

25.02.2020, 13:26, Новости дня

Рейс Тегеран – Стамбул произвел экстренную посадку в аэропорту Анкары, у одного из пассажиров заподозрили коронавирус нового типа, сообщают СМИ.

Рейс ТК879 авиакомпании Turkish airlines сейчас находится в аэропорту Эсенбога, там введены карантинные меры, передает ТАСС со ссылкой на канал «Хабер тюрк».

На борту находятся 132 человека, врачи меряют температуру и другие показатели здоровья.

Напомним, лайнер Diamond Princess находился в Японии на карантине несколько дней, его покинули восемь россиян, их отправили на карантин в Казань.



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