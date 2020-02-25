Более 30 адвокатов подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»

25.02.2020, 13:24, Новости дня

Около тридцати юристов подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети», осужденных на длительные сроки тюрьмы по обвинению в создании террористической организации. В своем обращении, которое опубликовано на сайте «МБХ-Медиа», адвокаты требуют, чтобы сообщения о пытках и фальсификациях в уголовном деле были тщательно проверены вышестоящими следственными органами.

В частности, юристы предлагают привлечь следователей из других регионов России, чтобы проверка получилась беспристрастной.

«Мы убеждены, что проверка сообщений о возможных пытках и фальсификации доказательств в ходе предварительного расследования «дела „Сети“» в целях обеспечения большей беспристрастности и объективности этой проверки должна быть поручена следственному органу, вышестоящему по отношению к пензенским и петербургским следственным органам», — говорится в письме, подписи под которым оставили 31 человек.

Накануне российские ученые выступили с заявлением по делу «Сети», назвав его сфабрикованным, и потребовали отменить приговоры и привлечь к ответственности тех, кто занимался фальсификацией дела.

Ранее Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым: Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.