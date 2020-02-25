Перечислены лучшие модели японских автомобилей на вторичном рынке

25.02.2020, 13:21, Разное

Аналитики из агентства «Автостат Инфо» после мониторинга вторичного рынка автомобилей назвали наиболее популярные японские модели у российских автолюбителей. Явным лидером в списке оказалась компания Toyota.

Так, первые два места заняли автомобили Toyota Camry и Toyota Corolla. Если первую модель в январе приобрели 5110 раз, то вторая продалась в количестве 3253 единиц. На третьем месте оказался автомобиль Mitsubishi Lancer, который был куплен в количестве 3090 экземпляров.

Также в пятерку лучших японских автомобилей на вторичном рынке вошли Toyota RAV4 (3056 сделок) и Nissan Qashqai (2625 сделок). На шестом месте расположился Toyota Land Cruiser (2580 сделок), а седьмое место было отдано Nissan X-Trail (2421 сделок).

Замыкают список ТОП-10 лучших японских автомобилей на вторичном рынке Mitsubishi Outlander (2184 сделок), Mazda 3 (1999 сделок) и Mazda 6 (1878 сделок). По словам экспертов, в среднем продажи автомобилей на вторичном рынке по сравнению с прошлым годом возросли на 10%.