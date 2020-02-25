Bloomberg — из-за коронавируса богатейшие люди мира за день недосчитались $139 млрд

25.02.2020, 13:21, Новости дня

На фоне опасений насчёт распространения коронавируса и связанного с ним падения фондовых рынков 500 богатейших людей планеты потеряли в сумме $139 млрд, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, больше всего вирус ударил по основателю Amazon Джеффу Безосу, председателю группы компаний LVMH Бернару Арно, а также по круизным фирмам.


Reuters

В понедельник на фоне опасений на счёт коронавируса и рисков, которые он представляет для глобальной экономики, 500 богатейших людей мира потеряли в сумме $139 млрд, пишет Bloomberg.

Индексы S&P 500 и Dow Jones упали за день более чем на 3%, что стало рекордным значением за последние два с лишним года. Председатель французской группы компаний LVMH Бернар Арно и основатель Amazon Джефф Безос потеряли больше всех: состояние каждого из них уменьшилось более чем на $4,8 млрд.

Состояние генерального директора сети Zara Амансио Ортеги сократилось на $4 млрд, в то время как стоимость активов остальных бизнесменов из десятки самых богатых людей мира уменьшилось, по крайней мере, на $2,3 млрд.

Особенно сильно падение рынка ударило по акциям таких круизных операторов как корпорация Carnival, закрытая акционерная компания Royal Caribbean Cruises Ltd., а также Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Стоимость на рынке каждой из них упала приблизительно на 9%. При этом стоимость чистых активов председателя Carnival Микки Арисона сократилась на $406 миллионов до суммы в $10,6 млрд. Ранее у сотен пассажиров, находящихся на судне Diamond Princess в Японии, которое принадлежит этой компании, обнаружили коронавирус, напоминает агентство.



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