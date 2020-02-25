Мишустин назначил нового торгпреда РФ на Украине

25.02.2020, 13:19, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин подписал указ о назначении Андрея Бабко торговым представителем РФ на Украине.

Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем РФ на Украине, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.

Другим распоряжением Мишустин назначил Анну Донченко торгпредом РФ в Армении.

С июля 2013 года Андрей Бабко занимал должность торгового представителя РФ в Армении.



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