Мишустин назначил нового торгпреда РФ на Украине
25.02.2020, 13:19, Новости дня
Глава правительства Михаил Мишустин подписал указ о назначении Андрея Бабко торговым представителем РФ на Украине.
Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем РФ на Украине, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.
Другим распоряжением Мишустин назначил Анну Донченко торгпредом РФ в Армении.
С июля 2013 года Андрей Бабко занимал должность торгового представителя РФ в Армении.
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