Блогеры поймали липецкого чиновника на незаконной рыбалке

25.02.2020, 13:19, Новости дня

Пользователи соцсетей напомнили главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову, который поделился фотографиями с рыбалки, что вылов щуки запрещен до 29 февраля.

В комментариях в Instagram пользователи сообщили Артамонову, что вылов щуки запрещен до 29 февраля.

Он ответил, что не знал об этих правилах, так как в других областях запрет вводится позже, в период нереста.

Артамонов заверил, что щуку отпустил, а положенный штраф за незаконный улов он оплатит.

Напомним, в сентябре суд назначил штраф депутату думы Курганской области, который, находясь на незаконной рыбалке в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил и ударил инспектора по охране водных биоресурсов.



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