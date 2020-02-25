Старейший клуб Киева отпраздновал 22-летие громким выступлением NK

25.02.2020, 13:18, Новости дня

В ночь на 22 февраля Caribbean Club отметил день рождения. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба клуба.

Хедлайнером мероприятия стала украинская певица NK (Настя Каменских). «Поздравляю Caribbean Club с днем рождения! Я точно уверена, что не существует в Киеве человека, который бы не побывал в этом месте. Я, например, здесь была, когда мне было лет 18, я еще училась в университете”, – сказала со сцены исполнительница.

Она спела песни «#этомояночь», «Попа как у Ким», «Обіцяю», «Дай мне», «Тримай, Peligroso, Elefante.

Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert-Hall

Также на сцену вышел кавер-бэнд Lincoln и NC-17 Showballet. Поздравить Caribbean Club пришли хореограф и певец Амадор Лопес, актер и телеведущий Андрей Джеджула, певица Тоня Матвиенко.

.“Нам очень приятно, что уже 22 года нас любят, к нам ходят, с нами проводят самые яркие моменты жизни. Спасибо большое нашим постоянным гостям за то, что придя к нам один раз, остались с нами навсегда! Ваши улыбки, комментарии и полные залы на мероприятиях вдохновляют команду Caribbean Club на масштабные события! В этом году мы будем еще чаще радовать наших гостей новыми шоу и любимыми исполнителями», – заявила программный директор Caribbean Club Анастасия Ваганова.