В Киеве на всех станциях метро установят дефибрилляторы

25.02.2020, 13:18, Новости дня

В 2020 году в Киеве на всех 52 станциях метро установят дефибрилляторы. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Дефибрилляторы установят в рамках проекта «Общественный бюджет Киева».

Первоначально панировалось оснастить только 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, сегодня их количество выросло до 52, отметили в департаменте.

«Внезапная остановка сердца не выбирает жертву. Правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь. Мы хотим сделать метро безопасным и повысить шансы на выживание для каждого из нас», – добавили в пресс-службе.

В цьому році дефібрилятори з’являться на 52 станціях підземки Департаментом транспортної інфраструктури в 2020 році… Posted by Департамент транспортної інфраструктури КМДА on Esmaspäev, 24. veebruar 2020