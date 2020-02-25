Моника Беллуччи, Дита фон Тиз, Карли Клосс и другие знаменитости на открытии выставки Christian Louboutin

25.02.2020, 13:18, Разное

Нью-Йорк, Лондон и Милан позади. Теперь дело за Парижем. Вчера во французской столице стартовала Неделя моды, которой закончится модный марафон, длившийся целый месяц. Первым у себя гостей принимал дизайнер Кристиан Лубутен. В выставочном центре Palais de la Porte Dorée был организован коктейль в честь открытия выставки L’Exhibition[niste], посвященной 30-летнему творческому пути одного из самых знаменитых дизайнеров обуви современности.

Поздравить французского модельера собрались знаменитости и поклонники его таланта. Среди них была замечена актриса Моника Беллуччи, модель Карли Клосс, модель и танцовщица Дита фон Тиз, актриса Жюльет Бинош, актриса Фанни Ардан и многие другие. Большая часть гостей, как несложно догадаться, выбрала обувь Christian Louboutin.

Моника Беллуччи Карли Клосс Дита фон Тиз

Для широкой публики выставка откроется завтра, 26 февраля, и проработает вплоть до 26 июля. На экспозиции будут представлены ранние работы дизайнера, а также его самые знаменитые модели обуви. В том числе можно будет увидеть эскизы и понять, откуда Кристиан черпает вдохновение.

Напомним, «фишкой» обуви Лубутена является ярко-красная подошва, которая много лет становилась предметом копирования. Масс-маркет-бренды копировали не только дизайн обуви Кристиана, но и эту его фирменную деталь. В итоге летом 2018 года такое копирование стало незаконным. Использование красной подошвы при пошиве обуви на высоком каблуке стало официально запрещено. Как сообщал тогда Bloomberg, красная подошва была признана товарным знаком компании Christian Louboutin на всей территории Европы. Команда дизайнера Кристиана Лубутена добивалась этого решения шесть лет.

Жюльет Бинош Кристиан ЛубутенЗа свою карьеру Лубутен успел разработать сотни коллекций, в том числе в коллаборации вместе со знаменитостями. Пожалуй, самая необычная из всех — коллекция, придуманная вместе с Гвинет Пэлтроу в 2017 году. Тогда эта творческая пара выпустила туфли для младенцев. Разумеется, с красной подошвой. На создание коллекции Гвинет вдохновили собственные дети, пусть уже и давно выросшие из подобных балеток-пинеток. Крошечные туфли под названием Loubibaby с бантиками ручной работы вышли в трех цветах — золотом, синем и розовом. Стоила такая пара 250 долларов и была раскуплена мгновенно.

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