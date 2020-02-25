В новом обращении принца Гарри и Меган Маркл увидели серьезное оскорбление королевы Елизаветы II

25.02.2020, 13:18, Разное

В минувшие выходные Меган Маркл и принц Гарри оставили на своем официальном сайте Sussex Royal новую публикацию, в которой обнародовали детали своего выхода из рядов старших членов королевской семьи и вместе с тем — отказа от использования приставки Royal в названии своей товарной марки. Первоначально в релизе говорилось:

Герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать слова Sussex Royal после весны 2020 года. Поэтому заявки на товарные знаки, которые были поданы в качестве защитных мер, уже отозваны.

Однако спустя некоторое время публикация была дополнена:

Хотя монархия или кабинет министров не обладают какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова Royal за рубежом, герцог и герцогиня Сассекские больше не намерены использовать Sussex Royal на любой территории, после завершения перехода весной 2020 года.

Вскоре после появления на сайте этого заявления источник Daily Mail из окружения Елизаветы II сообщил, что королева «не в восторге» от этой публикации, в частности от строчек про юрисдикцию.

Королева Елизавета II, Меган Маркл и принц ГарриКликните на фото для просмотра галереи

Супруги использовали бренд Sussex Royal в названии своего сайта, а также аккаунта в инстаграме, где у них уже 11,2 миллиона подписчиков. Также они собирались зарегистрировать Sussex Royal как торговую марку, чтобы выпускать одежду, сувениры и прочую продукцию.

Издание Daily Mail приводит также слова другого источника из окружения герцогов Сассекских, который уверяет, что Меган не беспокоит отсутствие приставки «королевский» в их новом бренде.

Меган говорит, что название их бренда неважно по сравнению с тем фундаментом, который они закладывают, и тем чрезвычайно позитивным влиянием, которое они окажут на людей и окружающую среду.

Помимо бизнес-успеха будущего проекта Меган и Гарри, в сети активно обсуждается вопрос их безопасности, в том числе их будущего жилища. Так, по данным СМИ, затраты на службу охраны в этом году увеличились с 7,7 миллиона долларов в год до 26 миллионов. Супруги расширили свой штат секьюрити в связи с необходимостью часто перемещаться по миру и повышенным вниманием к их персонам. В разговоре с Thе Mirror сотрудник полиции Скотланд-Ярда сообщил, что ситуация уже вызвала «серьезную нехватку специально обученных офицеров».

Напомним, на прошлой неделе британский королевский дом огласил дату окончания работы принца Гарри и Меган Маркл в качестве старших членов королевской семьи. 31 марта с супругов будут официально сложены полномочия, а 1 апреля, будет закрыт их офис в Букингемском дворце. С этого дня пара больше не будет представлять интересы королевства в Великобритании или за границей. На каких еще мероприятиях до апреля они появтся официально, читайте здесь.