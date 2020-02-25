Лидеры США и Индии объявил о работе над всеобъемлющим торговым соглашением

25.02.2020, 13:14, Новости дня

ДЕЛИ – Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров в Дели сообщили во вторник, что их страны работают над крупным торговым соглашением.

«Наши команды добились огромного прогресса в работе над всеобъемлющим торговым соглашением, и я думаю, что мы сможем достичь соглашения, которое будет иметь большое значение для обеих стран», – сказал Трамп в заключительный день своего визита в Индию.

Он объявил о достижении соглашения с Индией о поставках американских вертолетов и другой военной техники на общую сумму 3 миллиарда долларов и сообщил, что Вашингтон и Дели расширяют сотрудничество в области борьбы с терроризмом, кибербезопасности и безопасности на море.

Трамп заявил, что американо-индийские отношения сегодня «действительно прочнее, чем когда-либо».

Моди выступил с аналогичной оценкой, заявив, что при Трампе значительно увеличился объем торговли между двумя странами, а отношения между ними вышли на новый уровень.

Он также отметил, что провел с Трампом продуктивные переговоры по различным ключевым аспектам партнерства США и Индии, включая оборону и безопасность, энергетику и технологии.

Перед выступлениями Трампа и Моди индийские официальные лица объявили о меморандумах о взаимопонимании по вопросам психического здоровья и безопасности изделий медицинского назначения, а также о письме о сотрудничестве по нефти.

Ранее в тот же день Моди и президент Индии Рам Натх Ковинд приветствовали Трампа на церемонии в президентском дворце. После этого Трамп и его жена Мелания возложили венки к мемориалу Махатмы Ганди.

Визит президента США проходит вскоре после протестов в Индии в связи с новым законом о гражданстве, который, по мнению критиков, маргинализует более 200 миллионов мусульман страны. Правительство Моди отвергает эти обвинения.

На митинге в понедельник Трамп намекнул на плюралистический характер индийского общества.

«Вашей страной всегда восхищались во всем мире как местом, где миллионы и миллионы индусов, мусульман, сикхов и джайнов исповедуют свою веру бок о бок в гармонии», – сказал он.

Трамп – четвертый американский президент подряд, который приезжает в Индию. Он продолжает переход Вашингтона в союзнических отношениях от заклятого противника Индии, Пакистана, к Дели.