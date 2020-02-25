Мнение: Волнение

25.02.2020, 13:13, Разное

500 богатейших людей планеты за вчерашний день потеряли почти 140 млд долларов в связи с падением мировых бирж. Причина — китайский коронавирус. Мировую экономику начинает потряхивать. 140 млрд первой полутысячи мировых семей — это сущий пустяк для них, но здесь важна тенденция. Глобальные рынки начинают пессимистично оценивать пследствия преодоления эпидемии, хотя для начала ее нужно преодолеть, а это пока не так.

Скорее всего, вся эта история с нынешним коронавирусом закончится тем, что даже при найденном лекарстве от COVID-19 вирус станет постоянным спутником цивилизации, периодически всплывая то тут, то там. А значит — превратится в один из факторов риска, которые сопровождают нас постоянно. Раз так — то придется постоянно резервировать дополнительные ресурсы для реагирования на него, как и на множество других рисков. Однако для этого нужно победить болезнь, создать лекарство, оценить степень и уровень угроз для будущего. Тогда проблема перестанет быть новостью и войдет в число обыденных и рутинных. Но до тех пор фактор неопределенности будет давить на рынок, а значит, его периодически будет штормить.