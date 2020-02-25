В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Эрдогана по Сирии

25.02.2020, 13:12, Новости дня

Речи о двусторонней встрече президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения ситуации вокруг Сирии 5 марта пока не идет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сейчас речи не идет о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате. Сейчас идет согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники еще дали согласие», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он отметил, что «пока еще не удалось согласовать графики всех президентов, поэтому работа еще продолжается по дипломатическим каналам».

Песков добавил, что прорабатывается вариант встречи в том числе и с участием Ирана. 

Ранее Эрдоган сообщил о намерении не позднее 5 марта провести встречу «лицом к лицу» с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.

Напомним, в пятницу Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, они выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



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