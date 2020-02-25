Ведущую новостей на канале «UA: Перший» отправили в отпуск из-за поведения на нацотборе «Евровидение 2020»

25.02.2020, 13:06, Новости дня

Журналистка и ведущая новостей на канале «UA: Перший» Елена Близнякова отправлена в отпуск из-за поведения во время закулисья национального отбора «Евровидение 2020», сообщает Детектор Медиа.

Поводом для отстранения журналистки от работы стало видео, опубликованное 23 февраля в 20:25 на персональной странице Ольги Бараш. В 21:38 его обнародовала на своей странице в Facebook сотрудница онлайн-издания «Страна.ua» Олеся Медведева.

Что происходит? UA:Перший Posted by Olesya Medvedeva on Pühapäev, 23. veebruar 2020

По словам шеф-редактора новостей «Суспільного» Вероники Бондар, редакция считает поведение Елены Близняковой во время подготовки к выходу в эфир «недопустимым».

Комментируя инцидент изданию Детектор Медиа, Бондар подчеркнула, что Близнякова работает на канале четвертый год и отработала эфир 22 февраля надлежащим образом.

Елена Блезнякова на своей персональной странице в Facebook заявила, что сожалеет о случившемся за кулисами нацоионального отбора на «Евровидение 2020».

«Признаю, что позволила себе во время работы пару глотков алкоголя. Я была сильно уставшей, чтобы учесть побочные действия от лекарств, которые вынуждена принимать по состоянию здоровья. Осознаю свою вину и мне очень стыдно, потому что в течение многих лет я изо всех сил старалась делать свою работу хорошо. Прошу прощения у всех, кто видел меня в недопустимом состоянии», – написала 24 февраля Близнякова.

Мені дуже прикро за ситуацію, що сталась за лаштунками Нацвідбору на Євробачення. Визнаю, що дозволила собі під час… Posted by Lena Blizniakova on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

В комментариях к посту руководитель пресс-службы канала СТБ Елена Сандул написала, что у нее есть вопросы не к Близняковой, а к коллегам, опубликовавшим компрометирующее видео.

Исполнительный продюсер «Суспільного» Елена Очман считает, что поведение коллег, снявших и опубликовавших видео, «хуже, чем поведение Близняковой накануне выхода в эфир».

Скриншот: Lena Blizniakova / Facebook

Елена Близнякова четвертый год работает журналистом и с 2019 года является ведущей выпуска новостей на телеканале «UA: Перший».

Помимо ежедневных эфиров Близнякова при необходимости выходит в прямой эфир во время проведения многочасовых телемарафонов и экстренных включений.

Финал национального отбора на «Евровидение 2020» состоялся 22 февраля. Победителем конкурса стала группа «Go-A».