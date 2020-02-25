На Амуре удалось поднять провалившуюся под лед машину с погибшим

25.02.2020, 13:06, Новости дня

На Амуре удалось поднять из воды провалившуюся около двух недель назад машину с погибшим. Об этом передает ГТРК "Дальневосточная".

ЧП случилось 13 февраля. Как уже сообщалось, три автомобиля с рыбаками поехали рыбачить на острова недалеко от села Воронежское-3. Лед не выдержал вереницы транспорта на обратном пути. Первая машина с двумя рыбаками провалилась под воду, еще из одного "УАЗа" мужчина успел выбраться сам.

В результате длительной поисковой операции удалось поднять на поверхность тело одного утонувшего. Сейчас ведутся работы по подъему второго автомобиля. Местонахождение второго погибшего пока не обнаружено. Предполагается, что его могло унести течением.

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ГТРК "Дальневосточная"



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