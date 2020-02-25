Глава Полтавской ОГА Синегубов: Первым условием на должности стало наведение порядка и пресечение коррупции в регионе

25.02.2020, 13:06, Новости дня

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов рассказал в интервью «Главкому», что получил должность благодаря проекту Lift.

«Откровенно говоря, мне захотелось попробовать себя. Поэтому прошлым летом я подался на общенациональный проект Lift. После этого был ряд собеседований. Последнее из них – с президентом Владимиром Зеленским. В итоге судьба решила так, что сейчас я работаю здесь. Почему именно Полтавская область? Это решение коррелируется со взглядами президента. Раньше здесь работали местные руководители ОГА, которые, по мнению правоохранительных структур, запятнали себя разными коррупционными действиями. Политика и видение моего назначения были такими, что здесь должен быть нейтральный человек, который никак не связан с различными местными олигархами и кланами», – объяснил он.

Синегубов рассказал, какие задачи перед ним поставила Банковая.

«Первое условие – это наведение порядка и пресечение коррупции в регионе. Второе – личная ответственность за принятие решений. Третье – аудит эффективности и законности решений, принятых предыдущими руководителями ОГА. Также среди моих задач – работа над инвестклиматом с учетом специфики Полтавской области. У президента есть требование к эффективности власти. К тому, чтобы люди увидели изменения в государственной политике. Чтобы они почувствовали эффект на месте. Пока губернатор Синегубов будет эффективным, он и будет работать», – отметил глава области.

Он рассказал, что раньше не работал на госслужбе.

«Только на службе в органах внутренних дел. Я долгое время работал в достаточно большом университете (Синегубов был деканом в Харьковском национальном университете внутренних дел. – «ГОРДОН»), поэтому системы функционирования знаю не только в теории, но и на практике. Кроме того, у меня есть юридический опыт, ведь долгое время возглавлял большую юркомпанию, которая обслуживала определенные департаменты горсовета и госадминистраций. То есть функционирование системы я знаю изнутри. А сейчас пришло время посмотреть на эту государственную систему с другой стороны. Ранее она всегда была заточена на процесс, а не на результат. Это я могу утверждать, следя за ходом аудита Полтавской ОГА. Сейчас настало время перестроить людей, которые здесь принимают решения», – подчеркнул Синегубов.

Зеленский анонсировал запуск проекта Lift 23 мая, вскоре после инаугурации. 28 мая beta-версия проекта начала работу.

В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА. Указ о его назначении Зеленский подписал 11 ноября.

Олег Синегубов – уроженец Харькова, ему 36 лет.