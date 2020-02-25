Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

25.02.2020, 13:06, Новости дня

У 6-месячной Евы из Таганрога краниостеноз. Это значит, что швы черепа у ребенка срослись намного раньше положенного времени, и теперь у мозга нет места для полноценного развития. Исправить ситуацию может срочная операция, но для ее проведения необходимо приобрести титановые пластины стоимостью 317 400 рублей. Собрать такую сумму самостоятельно семья не в состоянии.

Помочь Еве Погосян

Малышка появилась на свет гораздо раньше положенного срока. Врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения из-за развившейся у мамы преэклампсии. Однако организм крохи оказался не готов к самостоятельному дыханию. Одно легкое слиплось, ребенок попал в реанимацию.

"Было ИВЛ, пневмоторакс, пневмония, поражение нервной системы в связи с нехваткой кислорода, появились неврологические нарушения. Мы с Евочкой первые 1,5 месяца ее жизни провели в больнице. После реанимации малышка находилась в кувезе и питалась через капельницы и зонд. Вся семья жила в страхе потерять малышку", — рассказывает мама Евы.

Однако, когда, казалось, все должно было наладиться, врачи обнаружили у ребенка новую патологию — краниостеноз. Коронарный и лямбдовидный швы черепа срослись раньше времени, и головка стала расти в неправильном направлении, а растущий мозг начал страдать из-за нехватки места. Уже к 4 месяцам у малышки образовался серьезный дефект в области затылка, и ситуация продолжает усугубляться.

Для устранения порока нужна сложная операция. Сделать ее нужно как можно раньше, чтобы обеспечить мозгу пространство, исправить косметический дефект и обеспечить ребенку надежду на здоровое будущее. Но для операции необходимо приобрести дорогостоящие титановые пластины. Их стоимость 317 400 рублей.

"У нас таких денег нет, и мы очень просим всех неравнодушных людей нам помочь. Мы будем благодарны за любую помощь и надеемся, что в скором времени в наши сердца на смену тревоге и страху за жизнь нашей единственной и любимой крошки придут радость и спокойствие", — обращается мама Евы ко всем неравнодушным людям.

Помочь Еве Погосян

Также можно отправить SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Помочь девочке можно и через "Сбербанк-онлайн". Для этого в назначении платежа нужно указать "Благотворительный взнос для Евы Погосян".