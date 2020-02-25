Российские нефтекомпании подали заявки на поставку нефти в Белоруссию

25.02.2020, 13:06, Новости дня

"Транснефть" получила несколько заявок от российских  нефтяных компаний для поставки в марте нефти на белорусские НПЗ.

 Заявки будут учтены в экспортном графике и российская нефть поступит в республику. "Транснефть" приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март месяц для поставки нефти на белорусские НПЗ. Принятием этих заявок "Транснефть" подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений", — сообщил журналистам пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Белоруссия ранее отказалась от поставок российских нефтекомпаний. С 1 января 2020 года прекратили действовать прежние контракты с российскими нефтяными компаниями. В новых контрактах российские нефтяники предлагали учитывать премию к поставкам. Но Белоруссия отказалась от таких условий, поскольку цена российской нефти стала выше цен на европейских биржах. Белоруссия помимо РФ получает нефть из соседних прибалтийских стран.



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