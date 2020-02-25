Украинские власти убеждают МВФ согласиться на более лояльный к Коломойскому законопроект о запрете возврата национализированных банков – СМИ

25.02.2020, 13:06, Новости дня

Миссия Международного валютного фонда, которая находится в Украине, обсуждает с украинскими властями законопроект №2571, который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков, в том числе крупнейшего в Украине «ПриватБанка», предыдущим владельцам. Об этом со ссылкой на источники 25 февраля сообщило издание «НВ Бизнес».

18 февраля МВФ выпустил заявление, что направит в Украину несколько экспертов «для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности». Других подробностей в заявлении не приводилось. По данным LIGA.net, миссия во главе с руководителем Рон ван Роденом прибыла в Украину 20 февраля.

Собеседники «НВ Бизнес» утверждают, что МВФ даже меньше волнует открытие рынка земли в Украине, нежели судьба законопроекта №2571.

«В МВФ хотят быть уверенными, что Украина сможет эффективно взыскивать долги с экс-собственников таких банков. Это сегодня уже одно из основных условий подписания соглашения об открытии новой программы для Украины, предполагающей выделение $5,5 млрд», – сказано в материале.

Издание напоминает, что законопроект №2571 разработало правительство совместно с Национальным банком Украины, Фондом гарантирования вкладов физических лиц и МВФ. Но в начале февраля группа депутатов из комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предприняла попытку изменить правительственный вариант законопроекта. В альтернативном документе указано, что его автором является глава комитета, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев и ряд других депутатов-членов комитета, но, по данным источников «НВ Бизнес», проект разработал народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, которого считают близким к бывшему собственнику «ПриватБанка» Игорю Коломойскому.

Альтернативный вариант законопроекта, как отмечает издание, более лояльный к бывшим вдадельцам «ПриватБанка». «Если схема выгорит, бывшие акционеры «ПриватБанка» получают шанс как минимум обнулить свои долги государству», – сказано в публикации.

В двух версиях законопроекта прописано, что, в случае признания незаконным и отмены решения НБУ о выводе банка с рынка и участии государства в этом процессе, собственники банка имеют право на получение компенсации. Но в альтернативной версии законопроекта, как отмечает издание, нет четких критериев, как будет определяться размер компенсации бывшим собственникам. Кроме того, в альтернативном проекте исчезла норма, что для получения компенсации реальные убытки бывших собственников должен подтвердить международный аудитор.

«Коломойский заявлял, что хочет $2 млрд компенсации за национализированный «ПриватБанк». Новый вариант проекта закона, где нет конкретных критериев того, как определяется размер денежного возмещения, может позволить олигарху получить желаемую сумму через все те же украинские суды», – считают журналисты издания.

Источники «НВ Бизнес» рассказали, что вначале МВФ возмутила сама попытка заменить разработанный с их участием законопроект. Но 23 февраля украинским властям якобы удалось достичь договоренности о принятии компромиссного варианта законопроекта. «Аргумент со стороны властей заключается в том, что вторая версия также гарантирует невозврат банков бывшим собственникам», – отмечает издание.

Планировалось, что представители кредитора покинут Украину 25 февраля, но вчера вечером команда МВФ отложила вылет из Киева.

«ПриватБанк» был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн.

Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в ноябре 2019 года, что «ПриватБанк» и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам.

Коломойский ответил, что банк вернут ему в ближайшее время.

По данным «Экономической правды», МВФ потребовал от Украины ввести законодательный запрет на возвращение национализированных банков прежним собственникам, чтобы гарантировать, что «ПриватБанк» не вернут Коломойскому.