В небе над Петербургом появились загадочные столбы из света

25.02.2020, 13:05, Разное

Жители Санкт-Петербурга стали очевидцами уникального явления. В небе над городом появились необычные столбы из света, сообщает РИА «ФАН».

Точную причину произошедшего пока не установили. Однако специалисты предполагают, что столбы возникли в результате преломления света, исходящего от городского освещения. Согласно данной гипотезе, свет отражается от маленьких кристаллов льда в воздухе, создавая светящиеся узоры причудливой форме. Одной из них является солнечное гало, которое горожане также недавно наблюдали в небе Северной столицы.



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