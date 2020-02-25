Путин и Мишустин выразили соболезнования в связи со смертью маршала Язова

25.02.2020, 13:05, Новости дня

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким последнего советского маршала и экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова.

«Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа», – говорится в телеграмме президента, направленной родным и близким Язова, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Язов достойно прошел тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, «а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны».

«Верность присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение. Светлая память о Дмитрии Тимофеевиче Язове навсегда сохранится в наших сердцах», – добавил президент.

Премьер Михаил Мишустин также выразил свои соболезнования в связи с кончиной Язова.

«Всю свою жизнь Дмитрий Тимофеевич посвятил службе Отечеству. В 17 лет он ушел добровольцем на фронт, мужественно сражался за Родину. Не раз проявлял героизм. Уже после окончания войны Дмитрий Тимофеевич отдал все свои силы, опыт и знания развитию Вооруженных Сил, повышению боеготовности войск, укреплению обороноспособности нашей страны», – отметил Мишустин, передает ТАСС.

«Высокий профессионал, открытый и принципиальный человек, для которого превыше всего была офицерская честь, Дмитрий Тимофеевич пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном и самоотверженном человеке, российском офицере и защитнике Отчизны», – подчеркнул премьер.

Ранее свои соболезнования выразили министр обороны Сергей Шойгу и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Минобороны сообщило, что Язов будет похоронен 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Напомним, маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер во вторник в Москве. Он был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.



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