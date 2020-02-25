Власти Петербурга объяснили увольнение главврача больницы имени Боткина

25.02.2020, 13:05, Новости дня

Главврача Боткинской инфекционной больницы в Петербурге уволили из-за системных проблем в учреждении, а не из-за нарушения карантина по коронавирусу, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Увольнение главврача явилось не следствием того, что четыре человека покинули больницу. Факт, что они покинули больницу, является следствием системных проблем, которые имеются в этом учреждении, в том числе с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в чем я лично убедился, посещая это учреждение за несколько дней до увольнения [главврача]», – сообщил Лисовец, передает ТАСС.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что власти принимают все меры для того, чтобы коронавирус не проник в Петербург.

«Законодательство еще несовершенно: мы не сталкивались с такой жесткой проблемой, которая может повлечь заболевание огромного количества наших жителей. Мы делаем все возможное, чтобы в нашем городе были приняты меры, чтобы этот вирус не распространялся среди жителей. Но надо с пониманием к этому вопросу относиться. Есть нормы, закон, но есть и просто добрая воля и понимание, что это может привести к проблемам», – заключил Беглов.

Напомним, главврача клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексея Яковлева уволили после того, как из медучреждения сбежала пациентка с подозрением на коронавирус.