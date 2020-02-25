«Нет худа без добра»: Ученые обратили внимание на неожиданную социальную выгоду стресса

25.02.2020, 13:04, Разное

Американские исследователи обратили внимание на неожиданную социальную выгоду стресса. Уменьшить вред неизбежного спутника жизни человека возможно благодаря нейропластичности мозга.

Негативные эффекты стресса во многом зависят от того, насколько люди способны противостоять им, а в некоторых случаях даже извлекать пользу из сложившейся ситуации. Народная мудрость утверждает, что «нет худа без добра». Научное обоснование известной поговорки дали исследователи University of Pennsylvania. Профессор Дэвид Алмейда считает, что состояние стресса побуждает человека к сближению с другими людьми в поисках эмоциональной поддержки, что представляет огромную значимость для его социализации и получения общего человеческого опыта. По мнению авторов работы, состояние напряжения может выступить в роли посредника в подобных межличностных отношениях и побудить людей к оказанию поддержки друг другу». Способность мозга восстанавливаться и исцелять себя, названная нейропластичностью, помогает снизить негативный уровень стресса. Как выяснили ученые, испытуемые более чем в два раза чаще оказывали окружающим эмоциональную поддержку и получали ее в свой адрес именно в моменты пребывания в таком состоянии.

Причем в послестрессовый период показатель поведения, направленного на взаимоподдержку, повысился на 26%. Подтвердился и общеизвестный факт о способности женщин более активно оказывать эмоциональную поддержку нуждающимся в ней, чем это делают мужчины.