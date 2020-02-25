В Сети опубликовано первое официальное изображение Redmi K30 Pro

25.02.2020, 13:04, Разное

В Сети опубликовано первое официальное изображение смартфона Redmi K30 Pro. Рендер демонстрирует экран с отсутствующими на нём рамками.

Точные технические характеристики и даже внешние параметры Redmi K30 Pro оставались без комментариев официальных представителей. Многие эксперты предсказывали смартфону безрамочный дизайн, а глава компании Лю Вейбинг неоднократно подтверждал, что модель не будет бюджетной. Теперь же на официальной странице корпорации в социальной сети Weibo появилось рендерное изображение. На нём видно только верхнюю половину передней части смартфона, но даже этого оказалось достаточно для подтверждения некоторых особенностей устройства. В частности, фронтальная камера будет выдвижной, а не спрятанной под экран.



Точная дата презентации Redmi K30 Pro остаётся неизвестной. Представители китайской компании отмечали, что представят телефон между премьерой Huawei P40 и Honor 30. Вероятнее всего, ожидать показ следует в последних числах марта. Тогда же озвучат и стоимость смартфона.