В Сети опубликовано первое официальное изображение Redmi K30 Pro

25.02.2020, 13:04, Разное

В Сети опубликовано первое официальное изображение смартфона Redmi K30 Pro. Рендер демонстрирует экран с отсутствующими на нём рамками.
Точные технические характеристики и даже внешние параметры Redmi K30 Pro оставались без комментариев официальных представителей. Многие эксперты предсказывали смартфону безрамочный дизайн, а глава компании Лю Вейбинг неоднократно подтверждал, что модель не будет бюджетной. Теперь же на официальной странице корпорации в социальной сети Weibo появилось рендерное изображение. На нём видно только верхнюю половину передней части смартфона, но даже этого оказалось достаточно для подтверждения некоторых особенностей устройства. В частности, фронтальная камера будет выдвижной, а не спрятанной под экран.

Точная дата презентации Redmi K30 Pro остаётся неизвестной. Представители китайской компании отмечали, что представят телефон между премьерой Huawei P40 и Honor 30. Вероятнее всего, ожидать показ следует в последних числах марта. Тогда же озвучат и стоимость смартфона.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Филипп Киркоров впервые познакомил россиян со своей семьей

01.02 / Андрей Разин высмеял Филиппа Киркорова и Николая Баскова фотографией-коллажем

29.01 / Мнение: За такие вещи можно и партбилет на стол положить

07.02 / Наука: Предменструальный синдром: болезнь или женские капризы?

09.02 / Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на слова Татьяны Навки о здоровье актрисы

19.01 / Мнение: Гимн антифеминизма от бывшей русской

07.01 / Sony раскрыла технические характеристики PlayStation 5

22.02 / В Huawei намерены представить свой фирменный 5G-процессор Kirin 24 февраля

05.01 / Мнение: История с пальцем

27.01 / Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика