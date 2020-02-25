В Екатеринбурге обстреляли машину бывшего депутата

25.02.2020, 12:58, Новости дня

В Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по «Гелендвагену», принадлежащему экс-депутату гордумы и бизнесмену Виктору Елохину.

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля, стрелок открыл огонь по автомобилю, двигавшемуся по улице Серафимы Дерябиной, рассказал бывший депутат Ura.ru.

«У меня окно было приоткрыто, я услышал свист, потом что-то в стекло хлесть!. Дочь спрашивает: «Папа, что за звук?» Я сперва подумал, что это камешек. Но впереди-то никого нет, откуда камень? А когда приехали в аэропорт, я фонариком посветил – смотрю, пуля застряла в стекле. На обратном пути вызвал полицию прямо к тому мосту», – отметил бизнесмен.

Елохин уточнил, что пуля застряла в стекле в двух сантиметрах над его головой, автомобиль – бронированный.«Таких машин в Екатеринбурге всего три. Если было бы обычное стекло, водителя бы убило», – сказал он.

Предприниматель пояснил, что не знает, кто мог устроить подобное. «Полицейские сразу вспомнили про «городского сумасшедшего», который стрелял по трамваям, говорят: «Наверное, очнулся!», – сказал Елохин.

Вместе с тем бизнесмен отметил, что у него есть недоброжелатели в политике и в бизнесе.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что описанное происшествие нигде не зарегистрировано.

«В отделах полиции №4, 8 и 9 (которые ближе всего к указанному месту происшествия) сообщили, что подобных сообщений, заявлений, материалов, а тем более уголовных дел в производстве нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

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