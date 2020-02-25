Мнение: В Америку уезжают всё реже

25.02.2020, 12:55, Разное

Читатели прислали любопытные данные по эмиграции в США. Краткая суть — россияне в США и раньше-то особо не рвались, а теперь эмигрируют ещё менее охотно. За последние 20 лет в страну вечнозелёных долларов уехали от нас 240 тысяч человек.

Представьте, что вы отучились в большой школе, где на каждый год обучения было по четыре класса, по тридцать человек в каждом: 1А, 1Б, 1В, 1Г и так далее, всего 1200 человек на всю школу.

И вот за все 10 лет вашей учёбы из всей вашей школы уехал в США… один ученик. Вы, допустим, учились в этот момент в 9А, и узнали, что кто-то из 2Г эмигрировал в Америку. Вот примерно такая пропорция эмиграции наблюдается в путинские времена.

Понятно, что кроме США едут и в другие страны, однако конкретно США одно из основных направлений эмиграции, и потому оно весьма показательно. Тем, кто интересуется вопросом: во все страны дальнего зарубежья вместе взятые, — в США, Германию, Израиль и так далее, — уезжает примерно по 50 тысяч человек в год:

https://ruxpert.ru/Эмиграция_из_России

Мы живём в свободной стране, так что это абсолютная норма: крепостное право закончилось, россияне имеют право свободно уезжать из страны, не спрашивая разрешения у барина. Некоторые этим правом пользуются.

Из других стран, как видно на графике, уезжают гораздо активнее. В Южной Корее живёт 51 млн человек, в Великобритании — 67 млн человек, однако из этих стран в США едут значительно активнее, чем из 147-миллионной России.

Кто-то напишет сейчас, что просто россияне слишком бедные, и не могут позволить себе переезд. В качестве ответа я добавил на график Венесуэлу, которую социалисты вогнали сейчас в хтоническую нищету. Несмотря на среднюю зарплату в несколько долларов, венесуэльцы умудряются массово эмигрировать в США. Население Венесуэлы в два раза меньше, чем у Британии, и в пять раз меньше, чем в России, а эмигрантов из Венесуэлы в США фиксируют примерно столько же.

Для тех, кто любит проверять всё лично, вот американские данные. Особый интерес представляет файл «Immigrants’ Countries and Regions of Birth»:

https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/us-immigration-trends

Так как это именно американские данные, обвинить Росстат в занижении числа эмигрантов также не получится. Уезжающий может сделать вид, что он уезжает временно, однако по приезду в Америку ему всё равно придётся зарегистрироваться. Времена, когда в СССР или России жили так бедно, что наши люди готовы были эмигрировать нелегально, давно уже прошли.

Вместо подведения итога, пожалуй, надо сравнить первые 10 лет Путина, когда страна «бурно развивалась», и вторые 10 лет, когда Россия якобы «откатывалась назад». За первые 10 лет уехали 154 тысячи человек, за вторые 10 лет — 87 тысяч. Вспомните эту разницу, когда очередной запертый в мире фантазий академик РАН будет вещать о «бегстве мозгов» из нашей страны.