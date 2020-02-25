При наезде на толпу в Германии пострадали 18 детей

25.02.2020, 12:54, Разное

Немецкие полицейские сообщили, что среди пострадавших при наезде машины на толпу людей в городе Фолькмарзен было 18 детей. В общей сложности, травмы получили 35 человек, сообщает RT.

Инцидент произошел накануне днем во время карнавала. Водитель автомобиля был задержан. Местные правоохранители установили, что преступник действовал умышленно, но не подтвердили версию о теракте. Известно также, что злоумышленником оказался 29-летний местный житель. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / В Кемеровской области во дворе жилого дома нашли тело новорожденной девочки

14.02 / Чемпиона по боксу выгнали из сборной России после скандала с наркотиками

23.02 / Мнение: Мадуро отвечает на вопросы

24.01 / Невозможно устоять: Даутцен Крез в новой рекламной кампании Hunkemöller

01.02 / Елена Яковлева рассказала об оставленном прабабушкой наследстве

06.01 / Мнение: Микропутч

08.01 / Мнение: Теракт?

20.02 / Новый смартфон Xiaomi 5G с быстрой зарядкой 33 Вт прошел сертификацию

27.12 / Эвелина Блёданс в откровенном купальнике ответила на критику «голых»фотографий Ксенией Собчак

04.02 / ФСБ лишила создателей «Футляра от виолончели» доступа к их телеграм-каналу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика