Минобороны уточнило дату похорон маршала Язова

25.02.2020, 12:44, Новости дня

Маршала СССР Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище, сообщили в министерстве обороны.

«Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище», – сообщили в министерстве, передает ТАСС.

«Председатель комиссии по организации похорон <…> — министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу», – отметили в ведомстве.

Напомним, маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер во вторник в Москве. Он был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.

Ранее сообщалось, что Язова планируется похоронить 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.



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