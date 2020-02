Доэрти, борящаяся с рецидивом рака показала, как готовила тако

25.02.2020, 12:42

Американская актриса Шеннен Доэрти, которая борется с онкологическим заболеванием, разместила в Instagram фото, снятые на кухне во время приготовления тако.

«Я снова пытаюсь получить мотивацию. Часть из этого – здоровое питание, но мне нравится еда, вкусная на вкус», — написала она.

Актриса показала, как вместе с поваром и блогером Ореном Зроей готовила веганские тако – блюдо мексиканской кухни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

So I’m trying to get motivated again, part of that is eating healthy but I like food that taste yummy. Enter @cheforen who spent a day with myself and @annemkortright cooking and teaching me recipes that are delicious, healthy and super easy to make. Plus, he gave me his @rad.usa pan which I already love. To see the video of me learning how to make (and loving) vegan tacos, go check out @cheforen @maliburadkitchen Thank you @chriscortazzo for your home and kitchen and @annemkortright for kicking my butt into gear.

Публикация от ShannenDoherty (@theshando) 24 Фев 2020 в 1:01 PST

Зроя разместил видео на своей странице в Instagram.

«Мы использовали грибы львиная грива для тако», – рассказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

In the kitchen with @annemkortright and @theshando teaching them how to make some delicious healthy vegan meals! @rad.usa We used Lion’s mane mushrooms * for the tacos

Публикация от Oren Zroya (@cheforen) 24 Фев 2020 в 1:28 PST

В начале февраля 2020 года Доэрти призналась, что у нее диагностировали четвертую стадию рака.

У актрисы впервые обнаружили рак молочных желез в марте 2015 года. Она заявила, что если бы регулярно проходила обследование, то болезнь можно было бы обнаружить раньше.

В конце апреля 2017 года актриса сообщила, что у нее констатировали ремиссию заболевания.

Доэрти стала популярной в 1990 году, после того как снялась в роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз 90210». С 1998-го по 2001 год она играла ведьму Прю Холливелл в телесериале «Все женщины ведьмы».